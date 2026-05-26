El Olímpico de Totana-Imperial Real Murcia, este domingo a las siete

El primer partido de la final regional del play off de ascenso a Segunda RFEF ya tiene fecha y hora. El Olímpico de Totana recibirá al Real Murcia Imperial en el Juan Cayuela este domingo a las siete de la tarde. Los totaneros llegan a esta eliminatoria después de dejar fuera al Unión Molinense, mientras que los murcianistas superaron en la ronda anterior al Mazarrón.

Esta final regional, cuyo ganador se clasificará para una última eliminatoria ya contra un rival nacional, se inicia en el Juan Cayuela, que acogerá este domingo el choque de ida. La vuelta será el fin de semana siguiente en Nueva Condomina.

En la liga regular del Grupo XIII, en los enfrentamientos entre ambos equipos, en la primera vuelta el Real Murcia Imperial se impuso en el Juan Cayuela por 1-2 con un doblete de Tiku. Por su parte, en la segunda vuelta, el marcador fue de empate a cero.

En la clasificación de ese Grupo XIII, el Real Murcia Imperial acabó segundo con 59 puntos. Por su parte, el Olímpico de Totana acabó cuarto con 58 puntos, un solo punto menos que los murcianistas.

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El equipo que supere esta eliminatoria final se clasificará para una última ronda nacional, que decidirá a los equipos que ascienden a Segunda RFEF.