El 'muBBla Trail' vuelve a desafiar la montaña lorquina el sábado 13 de junio

Lorca volverá a convertirse el próximo sábado 13 de junio en uno de los grandes escenarios regionales de las carreras por montaña con la celebración de la quinta edición del 'muBBla Trail', una cita ya consolidada dentro del calendario oficial de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia (FMRM). La prueba, organizada por el Club Senderista La Carrasca y el Paso Blanco, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca y forma parte tanto del calendario regional de Carreras por Montaña como del circuito regional en edad escolar.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en el museo del Paso Blanco con la participación del concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el director general de Deportes, Fran Sánchez; el presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos; y el director de la prueba, Josemi González, quienes han destacado el crecimiento experimentado por la prueba en sus primeras ediciones y el atractivo programa previsto para corredores y acompañantes durante toda la jornada.

El 'muBBla Trail' volverá a ofrecer este año distintas modalidades adaptadas a todos los niveles y edades. La prueba reina será la muBBla CXM Sprint, con un recorrido de 21 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo. Junto a ella se disputará la modalidad Open, de 11 kilómetros y 600 metros de desnivel; la 'aguiBBla CXM', dirigida a categorías escolares, con 5 kilómetros y 180 metros de desnivel; y una ruta senderista guiada y no competitiva de 9,5 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo que se incorpora en esta edición.

La salida y meta de las distintas pruebas se unifica en la Plaza de España, mientras que la recogida de dorsales, guardarropa y gestión de incidencias se seguirán centralizando en el entorno del Conjunto Monumental de Santo Domingo, desde donde arrancaron las cuatro ediciones anteriores. Los horarios previsto de salida serán las 19:30 horas para la modalidad Sprint; 19:45 horas para Open y Cadete; 19:50 horas para Infantil y Alevín; y 20:00 horas para la ruta senderista.

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Uno de los principales atractivos de la competición volverá a ser su recorrido, que combina deporte, naturaleza y patrimonio histórico atravesando algunos de los espacios más representativos del municipio, como la Sierra de la Peñarrubia, el Cejo de los Enamorados, la Fortaleza del Sol y el casco histórico de Lorca. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de junio a las 23:59 horas a través de la plataforma de cronometraje Asuspuestos. Toda la información relativa a recorridos, categorías, horarios, normativa y material obligatorio puede consultarse en el reglamento oficial de la prueba.