Moeve Fútbol Zone 1x27: Del drama del descenso al gran objetivo del Barça en el mercado
El final de Liga deja a Mallorca y Girona en descenso y al Getafe en Europa. En la Liga Hypermotion, el Deportivo se convierte en equipo de Primera. Analizamos el mercado del Barça y su gran objetivo y nos mojamos con las candidatas al Balón de Oro femenino. Todo, a partir de las 20h, con Christian Blasco a los mandos en SPORT.es y todas nuestras redes sociales. Más información
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