Luis De la Fuente confirma sus planes con Lamine Yamal

El seleccionador Luis de la Fuente, que ya dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026, consideró que Lamine Yamal estará a punto para el debut de España frente a Cabo Verde el 15 de junio en el Mundial 2026, aunque no confirmó que el delantero del Barça vaya a jugar en ese encuentro.

En su intervención en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, De la Fuente aseguró que la relaciones con el Barça en el seguimiento de la recuperación de Lamine Yamal son óptimas: "Las relaciones, no con el Barça, sino con todos los clubes, es muy estrecha. La situación de estos jugadores (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) es buena a la altura de sus procesos de recuperación. Creo que todos estarán disponibles para el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen ese partido; no ya por el aspecto riesgo, sino porque nuestra mirada va más allá de un segundo o tercer partido".

El seleccionador español Luis de la Fuentedurante 'Los Desayunos' de la Agencia EFE y RTVE / EFE

"¿Lamine el mejor del Mundial? Es un jugador con una proyección y un talento superior a la media", dijo sobre Yamal para no meter presión al azulgrana. "Se suele vender su parte más frívola, pero un chico de 18 años que se entrena, que tiene nutricionistas, que se cuida...¿ pero cómo no se va a pegar alguna fiesta? Pero no pongamos el foco sobre eso".

El seleccionador dijo sobre el delantero del Barça que Lamine "Está ilusionadísimo. Tiene muchas ganas, tiene 18 años pero es muy maduro y sabe que en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes si vas a llegar al próximo Mundial, son cuatro años y este su momento. Lamine es muy bueno y será todavía mejor con los compañeros que tiene a su lado también están a su lado porque tenemos a muchos de los mejores jugadores en sus demarcaciones".

En cuanto al mediapunta del Arsenal, Mikel Merino, el seleccionador se alegró por poder contar con él porque "simboliza muchos valores que representan a esta selección. Si tengo que ir a recogerlo en brazos a su casa, voy; pero hay un aspecto médico, de que esté recuperado, y también un aspecto físico, que al haber estado parado mucho tiempo no tendrá la fatiga de otros compañeros".

En su caso, como también en el de Nico Williams, "hemos tenido suerte con la situación de algunos que son recuperables y estarán en condiciones de competir cuando lo demandemos", y se lamentó de que no haya sido el caso de Fermín López.

Sobre la presencia de Eric Garcia en la lista, recordó que "ha estado conmigo en sub 19, en sub 21, en la Olímpica... Todavía no había tenido oportunidad en la absoluta por diferenets motivos, posiblemente por lesiones en los momentos clave, porque manejamos tres cuatro jugadores por posición".

De la Fuente afrontó algunos temas peliagudos, como el hecho de descartar a veteranos como Dani Carvajal o Álvaro Morata. Reconoció que habló con ellos y que entienden sus decisiones porque "igual que durante muchos años he apostado por ellos, tienen que entender que cuando cambio de opinión lo hago con la misma honestidad y honradez". Má adelante confesó que "los voy a echar de menos personal y profesionalmente porque han sido dos capitanes que han dejado un legado excepcional", aunque está seguro que "los que van a ejercer ahora, Unai Simón, Rodrigo, Oyarzabal, Dani Olmo... son personas maduras y con esa capacidad de liderazgo".

También neutralizó el debate sobre la ausencia de futbolistas del Real Madrid en su lista: "Para mí el equipo más grande es la selección española y no miro la procedencia o el origen. Son jugadores españoles orgullosos de representar a su país y yo solo miro los aspectos deportivos". Y resaltó que él no cae en los 'ismos' porque "soy la única persona que solo tiene intereses deportivos en esta elección soy yo porque pongo en riesgo mi puesto de trabajo. Es la seleccion de todo un país", concluyó

En definitiva, reconoció que "están los 26 mejores para mí, y con todo respeto creo que es lo más importante porque es una decisión que tomo yo consensuada con mi cuerpo técnico después de muchos meses de trabajo".

Noticias relacionadas

En cuanto a las opciones de título para España en el Mundial 2026, consideró que "el favoritismo o no viene desde fuera, nosotros no miramos eso, pero sí nos sentimos capaces de disputar un Mundial, hay 6-7-8 selecciones capaces de ser campeonas, creo que es algo histórico, pero estamos entre ellas. Pero incluso siendo mejor que el rival en un partido puedes perder".