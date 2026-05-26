Primera RFEF
El lateral derecho Víctor Olmedo, primer fichaje del Real Murcia 25-26
El alicantino llega procedente del Unionistas, donde ha marcado cinco goles y ha dado siete asistencias, pero conoce la Región al haber militado durante dos campañas en el Yeclano Deportivo
Ni cuarenta y ocho horas después del cierre de la liga para el Real Murcia, el club grana ya ha anunciado el nombre de su entrenador para la próxima temporada y ha confirmado su primer fichaje. Si este lunes, Sergi Guilló se convertía en técnico murcianista para el proyecto 26-27, este martes la entidad presidida por Felipe Moreno ha hecho oficial la contratación del lateral derecho Víctor Olmedo.
Ante las dificultades que supone las renovaciones de David Vicente y Jorge Mier, el Real Murcia ha decidido buscar alternativas en el mercado, y las ha encontrado en el Unionistas, equipo en el que Olmedo ha militado esta temporada. Aunque el jugador alicantino conoce perfectamente el fútbol regional, ya que en el curso 24-25 formó parte de la plantilla del Yeclano Deportivo en Primera RFEF.
Con Olmedo el Real Murcia gana verticalidad, y es que estamos ante un defensa al que no le tiemblan las piernas al pisar el área contraria. Esta temporada ya acabada ha marcado cinco goles con el Unionistas, repartiendo además 7 asistencias. Y con el Yeclano Deportivo en la 24-25 también marcó 5 goles, firmando 5 asistencias. En la temporada 23-24, en la que consiguió el ascenso con los azulgranas a la tercera categoría, consiguió cuatro goles y 3 asistencias.
Olmedo también ha militado en otros equipos, principalmente de la Comunidad Valenciana. Formado en la cantera del Hércules de Alicante, llegando a debutar y jugar 2 temporadas en el primer equipo herculano. Atzeneta y Orihuela completan su currículum de equipos.
"Como futbolista, Víctor Olmedo es un lateral derecho muy ofensivo que llega a Murcia en el mejor momento de su carrera. Es un lateral rápido y ofensivo, que llega bien al ataque y cumple en defensa", explica el Real Murcia en la nota en la que ha anunciado el fichaje.
"Con ganas de que empiece todo"
En declaraciones a los medios oficiales del club, Víctor Olmedo se mostraba "muy contento y emocionado" nada más confirmarse su fichaje por los grana. "Pisar la Condomina y sus alrededores ya te genera una ilusión tremenda y unas ganas de que empiece todo ya”, explicaba.
“Soy lateral derecho por naturaleza, aunque también puedo jugar de carrilero o de central en línea de tres. Me gusta tener el balón, llegar a línea de fondo, sacar buenos centros y aportar ofensivamente al equipo, sin olvidarme de la faceta defensiva”.
Además, el nuevo futbolista del Real Murcia destacó una de las características que más le definen sobre el terreno de juego: “Me considero un jugador intenso y muy concentrado durante los partidos y creo que puedo aportar bastante al equipo”.
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