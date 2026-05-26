El lateral derecho Víctor Olmedo, primer fichaje del Real Murcia 25-26

Ni cuarenta y ocho horas después del cierre de la liga para el Real Murcia, el club grana ya ha anunciado el nombre de su entrenador para la próxima temporada y ha confirmado su primer fichaje. Si este lunes, Sergi Guilló se convertía en técnico murcianista para el proyecto 26-27, este martes la entidad presidida por Felipe Moreno ha hecho oficial la contratación del lateral derecho Víctor Olmedo.

Ante las dificultades que supone las renovaciones de David Vicente y Jorge Mier, el Real Murcia ha decidido buscar alternativas en el mercado, y las ha encontrado en el Unionistas, equipo en el que Olmedo ha militado esta temporada. Aunque el jugador alicantino conoce perfectamente el fútbol regional, ya que en el curso 24-25 formó parte de la plantilla del Yeclano Deportivo en Primera RFEF.

Con Olmedo el Real Murcia gana verticalidad, y es que estamos ante un defensa al que no le tiemblan las piernas al pisar el área contraria. Esta temporada ya acabada ha marcado cinco goles con el Unionistas, repartiendo además 7 asistencias. Y con el Yeclano Deportivo en la 24-25 también marcó 5 goles, firmando 5 asistencias. En la temporada 23-24, en la que consiguió el ascenso con los azulgranas a la tercera categoría, consiguió cuatro goles y 3 asistencias.

Olmedo también ha militado en otros equipos, principalmente de la Comunidad Valenciana. Formado en la cantera del Hércules de Alicante, llegando a debutar y jugar 2 temporadas en el primer equipo herculano. Atzeneta y Orihuela completan su currículum de equipos.

"Como futbolista, Víctor Olmedo es un lateral derecho muy ofensivo que llega a Murcia en el mejor momento de su carrera. Es un lateral rápido y ofensivo, que llega bien al ataque y cumple en defensa", explica el Real Murcia en la nota en la que ha anunciado el fichaje.

"Con ganas de que empiece todo"

En declaraciones a los medios oficiales del club, Víctor Olmedo se mostraba "muy contento y emocionado" nada más confirmarse su fichaje por los grana. "Pisar la Condomina y sus alrededores ya te genera una ilusión tremenda y unas ganas de que empiece todo ya”, explicaba.

“Soy lateral derecho por naturaleza, aunque también puedo jugar de carrilero o de central en línea de tres. Me gusta tener el balón, llegar a línea de fondo, sacar buenos centros y aportar ofensivamente al equipo, sin olvidarme de la faceta defensiva”.

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Además, el nuevo futbolista del Real Murcia destacó una de las características que más le definen sobre el terreno de juego: “Me considero un jugador intenso y muy concentrado durante los partidos y creo que puedo aportar bastante al equipo”.