Kelan Martin, el triplista más fiable del UCAM Murcia

En el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde el insaciable UCAM Murcia CB sumó su vigésimo cuarta victoria de la temporada, una figura sobresalió en el juego coral de los de Sito Alonso. En esta ocasión no fue David DeJulius quien acaparó los focos ni la mayoría de lanzamientos. Fue Kelan Martin, un ala pívot nacido en Kentucky hace 30 años que llegó al equipo el pasado mes de enero para sustituir a Zack Hicks y que se ha convertido en el triplista del equipo más fiable con un 50% de efectividad.

Cuando en septiembre, antes de la previa de la Basketball Champions League cayó lesionado Kaiser Gates, el club tuvo que recurrir a un refuerzo de urgencia. Apostó por un novato recién salido de la NCAA sin experiencia en el baloncesto europeo, un ‘4’ abierto, de los que gustan al entrenador. El presupuesto no daba para más. La bisoñez le pasó factura de Hicks, quien salvo en contados partidos, estuvo al nivel que exigía el colectivo. Ni Alejandro Gómez ni Sito Alonso se pusieron nerviosos. Esperaron hasta que en el mercado apareciera un ala pívot con más bagaje. No era fácil, nunca lo es cuando la economía es limitada. Pero en enero, después de superar una lesión, otro riesgo que había que asumir, apareció un viejo conocido, Kelan Martin, un viejo conocido porque fue rival en la en la Basketball Champions League.

Kelan Martin, uno de los máximos protagonistas del UCAM Murcia en su triunfo ante el Casademont Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

Grave lesión de rodilla

Martin sufrió en la temporada 2024-2025 una lesión jugando con el Besiktas turco, un problema de rodilla que le tuvo más de diez meses parado. Se encontraba en Estados Unidos sin equipo cuando su agencia, Octagon, le llamó para hablarle de la posibilidad de venir a España. El club tuvo que asumir el riesgo, como ya hizo con Devontae Cacok, de fichar a un jugador que salía de una lesión. Pero había más: Martin apenas había jugado de ‘4’ durante su carrera. Básicamente había que reconvertir a un alero en ala pívot, aunque su físico ayudaba bastante a ello.

Sus mejores actuaciones, fuera de casa Las tres mejores actuaciones en Liga ACB de Kelan Martin han llegado lejos del Palacio de los Deportes, donde el jugador ha asumido más responsabilidad. En Zaragoza, beneficiado por la defensa que practicó el rival, que estuvo muchos minutos en zona, logró su récord anotador con 23 puntos. Llegó a 22 contra el Madrid, y a 20 en Andorra. Su promedio es de 10,22 puntos fuera y 8,89 en casa. Lo mismo ha ocurrido en FIBA Europe Cup, donde logró 16 puntos en la ida de las semifinales ante el PAOK, siendo clave para reducir la desventaja que llegó a acumular el equipo, y 15 en el triunfo contra el Falco Vulcano. Martin no tiene contrato para la próxima campaña en un equipo que ya cuenta con Kaiser Gates y Toni Nakic para su posición.

Sin rodaje previo ni haber hecho pretemporada con un equipo profesional, Martin hizo las maletas. Llegó a Murcia, donde fue acogido con los brazos abiertos. Debutó el 14 de enero jugando 9 minutos contra el Rostock. Falló los cuatro lanzamientos que intentó. Cuatro días después, ante el Casademont Zaragoza, el mismo rival frente al que firmó su mejor actuación con la camiseta universitaria el pasado domingo, se estrenó en la competición española jugando 15 minutos y produciendo un triple, su especialidad, de cuatro intentos. Además, capturó 3 rebotes y robó 2 balones.

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando uno de sus triples en Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

A Kelan Martin, como es lógico, le costó entrar en la dinámica del equipo. Debía recuperar explosividad, el principal déficit cuando llegó, para encontrar tiros liberados. Necesitó cinco encuentros de ACB para lograr por primera vez dobles dígitos de anotación (10 puntos ante el Burgos en 11:36 minutos), pero con una gran fiabilidad en el triple con un 50% de acierto en esos duelos, un porcentaje que ha superado hasta en siete ocasiones en la competición española y en una en la FIBA Europe Cup. Fue clave en el triunfo ante el Andorra con 20 puntos y un 6 de 12 en triples. Elevó su tope anotador hasta los 22 puntos frente al Real Madrid con un 6 de 9 (67%), y contra el Zaragoza el pasado domingo firmó 23 con 6 de 8 y un 3 de 3 en el segundo cuarto en los lanzamientos de larga distancia.

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El único debe que ha mostrado Martin está en su capacidad defensiva, pero la ha suplido bien el técnico arropándole con aleros y cincos físicos a su lado. Necesita aún ser capaz de superar la frustración cuando los tiros no entran, como le ha ocurrido en varias ocasiones.