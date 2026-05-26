Josan González: "Tenemos que quitarnos una mochila que es del club, pero no de esta plantilla"

¿Cómo llega el equipo a estos play off?

La verdad que muy bien. Llega con una palabra con la que hemos insistido toda la temporada: la identidad muy clara. Luego podremos ganar o perder, pero sobre la pista se ve todo lo que hemos ido construyendo durante la temporada. Es muy importante que sepamos qué es esa identidad, porque esa es la clave, que no la usemos como una palabra vacía. En este equipo se ve esa predisposición defensiva, que todos luchan a una, todos quieren el balón. Esos serían algunos de los valores de esa identidad que queremos transmitir y que llegamos en óptimo estado a los play off.

Después de asegurar la segunda plaza, ¿qué sensación tiene del rendimiento del equipo en esta fase final de la liga regular?

Hemos tenido altibajos, sobre todo en ese tramo de los dos empates con equipos de los que debíamos haber sacado los puntos. El de Tudela que fue un partido en el que el equipo no fue fiel a su identidad durante 20 minutos. En Valdepeñas tuvimos mala suerte encajando los goles, pero creamos muchas ocasiones. Luego, en la parte final, en Jaén, que no estuvimos bien en la primera mitad, lo salvamos gracias al portero jugador. Contra el Barcelona volvimos a recuperar nuestra identidad y faltó muy poco para hacernos con la victoria. Pero eso es lo que queremos ser, esa imagen que dimos en el Palau.

¿Te preocupa que el equipo haya mostrado cierta irregularidad en algunos partidos importantes antes del playoff?

No. Si me preocupase algo, sería que hemos encajado más goles de los esperados. Me preocupa que no lleguemos tan sólidos, pero más que preocupación, sería que tenemos que poner más el foco en por qué ahora estamos encajando un poco más.

Has hablado varias veces de «mantener la identidad competitiva». ¿Cuál cree que es ahora mismo la verdadera identidad de este ElPozo?

Nuestro equipo tiene un propósito firme, que principalmente es el de competir durante los 40 minutos. La parte más importante y reconocible debe ser el sacrificio grupal. Yo siempre les pongo el símil del soldado que está tiroteado en el campo de batalla y el compañero, a pesar de que haya balas, va a salvarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que ser día a día, que si un compañero se equivoca, siempre haya uno que se lance para ayudarle. En la parte técnico-táctica, versatilidad en ataque y una defensa muy clara y agresiva para poder generar transiciones desde el robo. A grosso modo, esta sería una radiografía de la identidad que queremos transmitir en estos play off.

Llegados a este punto, donde los play off son un todo o nada y un fallo te puede dejar fuera, ¿qué es más importante, la cabeza o el físico? ¿Cómo está el equipo mental y físicamente?

Al final, todo es un conjunto. Si no estás bien mentalmente, no vas a competir y, si no estás bien físicamente, no vas a rendir. El equipo está muy bien a nivel físico; hemos trabajado muy bien durante toda la temporada para llegar bien a estos partidos. De cabeza hay una cosa que es fundamental que todavía no se lo he dicho y te lo voy a decir a ti ahora. Hay que sacarse una mochila que no pertenece a este equipo, le pertenece al club, pero a esta plantilla no. Este equipo no lleva sin ganar un título desde 2017 o una liga desde 2010, pero el club sí. Este es un proyecto en construcción y no tiene que llevar ese peso del pasado. Nosotros tenemos que estar muy confiados en el proceso y olvidarnos de todo eso que no nos corresponde a ninguno de los que estamos aquí.

Josan González, durante la entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

Comentaste hace unos días que ibas a ser cauteloso con algunos jugadores tocados. ¿Cómo está actualmente la enfermería?

Todo el mundo está bien y puede que Álex García empiece a entrenar con el grupo enseguida, aunque no creo que esté para esta primera fase del play off, sobre todo porque tiene que coger ritmo competitivo. Todos los demás están en disposición de jugar todo lo que yo necesite y más. El equipo llega muy bien.

El año pasado, en los play off contra el Jimbee, se notó mucho la carga de minutos, sobre todo con una plantilla corta como la que teníais. ¿Hasta qué punto condiciona el play off el hecho de tener futbolistas con mucha carga de minutos?

Hombre, cuando sumas partidos cada dos días, es una cosa biológica y a los jugadores les va costando más trabajo recuperarse. Nosotros creamos una plantilla con tres hombres por posición y están preparados todos para en cualquier momento ser el más importante del partido. El año pasado hicimos lo que pudimos, porque llegamos muy justos a ese último partido ante el Jimbee, pero este año no tenemos excusa.

¿Has tenido que cambiar algo en la planificación de entrenamientos pensando exclusivamente en las eliminatorias?

Ahora mismo no. Como hemos estado en la fase final de la Copa del Rey, tenemos una ventaja sobre nuestro rival, con ocho o nueve días para preparar el partido del jueves.

De momento, en los duelos contra el Jaén estáis igualados. Empatasteis en la primera vuelta, luego ellos os eliminaron de la Copa de España, y después ganasteis vosotros en el último partido de la fase regular. ¿Cómo ves la eliminatoria?

Es un partido muy igualado. Van a ser encuentro muy cerrados. Ellos llevan 15 años con el mismo entrenador y no van a regalar nada. Tenemos que mostrar nuestra calidad y nuestro nombre. Hay que aprovechar el factor cancha y esperemos un buen ambiente el jueves en el Palacio de los Deportes.

Josan González, durante la entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

¿Sientes que este play off puede marcar un punto de inflexión en el proyecto?

Espero que no, pase lo que pase. Espero que tengamos una visión a largo plazo; a los proyectos hay que darles continuidad y dejar trabajar independientemente de lo que pase. Yo, por lo menos, como entrenador, no voy a usar esa expresión de que el proyecto dependa de lo que pase en el play off. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pase lo que pase, va a ser un aprendizaje; vamos a intentar ganar, pero como ha sido la temporada regular, todo sirve para aprender.

Hablando del tema que mencionabas antes de quitarse esa mochila. ¿Crees que a ElPozo Murcia se le exige más que a otros equipos solamente por su historia y por lo que ha sido?

Sí, se le exige más. Se le tiene que exigir más por la historia, por la ciudad, por el club y por el patrocinador. Aquí se tiene que venir sabiendo a dónde se viene, a un club ganador y que tiene la exigencia de ganar. Para venir a ElPozo tienes que ganar a la presión, te tienes que sentir cómodo en esos partidos en los que hay mucha presión.

¿Te molesta o crees que perjudica al equipo que se diga que ElPozo lleva años perdiendo peso en el fútbol sala nacional frente a clubes como Barça o Jimbee Cartagena?

Puede ser, no debería, pero estamos acostumbrados a vivir con esa expresión. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo; la prensa y el público hablan de que ElPozo no habla y es una realidad. Tenemos que trabajar para cambiarlo y que ElPozo vuelva a ser un equipo ganador.

Las imágenes del Jimbe Cartagena y el elPozo / Israel Sánchez

Después de la gran temporada que habéis hecho, si ElPozo no gana ningún título este año, ¿consideraría la temporada un fracaso?

Fracaso es una palabra muy fea. Hay que contextualizar: ElPozo ha caído eliminado de la Copa del Rey en cuartos, después de caer en años anteriores con equipos de Segunda en rondas previas. Estamos construyendo algo que se ve que se está haciendo sobre piedra y con unos cimientos muy claros. Tengo seguro que va a ir bien, pero tenemos que seguir trabajando.

Para terminar, ¿qué mensaje le mandas a la afición y qué imagen de ElPozo Murcia se tiene que ver para salir campeón?

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No existe ningún equipo campeón sin una gran afición detrás y lo hemos podido ver en las dos ligas del Jimbee, donde el pabellón era un hervidero. Nosotros sabemos que lo hemos perdido por méritos propios, pero, como dice nuestro eslogan, volver a creer, porque nosotros creemos que es la temporada para volver a empezar a ser lo que éramos. Para ser campeón hay muchos detalles que se tienen que cumplir, pero una cosa clave es minimizar tus carencias y maximizar tus virtudes. Desde ahí, competir, ser un grupo, que todo el mundo sume desde donde le toca y eso nos va a acercar a ser campeones. n