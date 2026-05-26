Un gol de Vega en el descuento permite al Alhama ElPozo no acabar el curso como colista

El Alhama ElPozo no pudo terminar ganando en su último partido como local, tras empatar ante el colista Levante (2-2). Las visitantes fueron las claras dominadoras del partido, con un setenta por ciento de posesión aunque en ocasiones de gol, la cosa estuvo igualada. Este punto permite al equipo alhameño no terminar como colista en la presente temporada. Un gol de Vega en el tiempo añadido evitó la derrota y la honrilla de no ser últimas.

El Alhama ElPozo cerró su periplo por la máxima categoría del fútbol femenino como local en el estadio Artés Carrasco al que ya no volverá a jugar, al menos la próxima temporada. La presente campaña la terminará el próximo domingo a las cuatro en Lezama ante el Athletic.

Antes del partido la Directora Deportiva, Tamara García, entregó un obsequio a las jugadoras, Astrid y Kuki, quien han cumplido cien partidos con la camiseta azulona del Alhama. El técnico Randri García puso en liza a las de siempre pese que enfrente estaba otro equipo descendido. Desde el pitido inicial se pudo comprobar que no había tensión, que era un choque de trámite y que las jugadoras de ambos equipos estaban deseando que esta liga terminara.

Si acaso, algunas jugadoras de las menos habituales en el Levante ponían actitud y se les notaba algo de hambre, pero el encuentro estaba siendo soporífero sin apenas ocasiones donde el calor también se notó. Poco antes del minuto veinte se adelantó el colista, el Levante. Buena conexión atacante de las visitantes y Ari Arias logró batir a Elena. No hubo mucha historia en toda la primera parte la cual terminó con ventaja de las azulgranas, este martes de turquesa.

Sin cambios empezó el segundo periodo. El Alhama salió apretando algo más y a los diez minutos logró la igualada. Gran pase filtrado de la recién renovada, Raquel Pinel, a Yiyi en el borde del área, buen control de esta y mejor disparo raso cruzado que batió a Álvarez. Sexto gol de la jugadora madrileña del Alhama ElPozo que le permite ser la pichichi de su equipo.

Poco duró la alegría en el seno alhameño ya que cinco minutos después el Levante deshizo la igualada. Se produjo un corner a la izquierda de Elena, llegó desde atrás libre de marca, Eva Alonso, salvó en línea de gol Raquel Pinel, pero Alma machacó a placer. Los balones parados en contra del Alhama han sido una lacra durante toda la temporada.

Los técnicos movieron el banquillo dando la impresión que las jugadoras que salieron de refresco en el equipo local aportaron muy poco. Aun asi, la meta visitante, Álvarez, estuvo muy acertada en un par de ocasiones evitando el empate del Alhama sobre todo a balón parado. A falta de cuatro minutos, el Alhama solicitó una revisión por un posible penalti sobre Patri. La colegiada colombiana adscrita al colegio extremeño no solo ratificó su decisión de no señalar la pena máxima si no que amonestó a la jugadora local por entender que se había tirado.

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El Alhama estaba mereciendo el empate y tuvo que ser en el tiempo añadido. La veterana Mari José sacó un envió desde el medio campo, Álvarez salvó bajo los palos y el rechace lo convirtió Vega, dejando al menos un punto para su equipo.