Dani Tárraga logra tres medallas en el Nacional Feddi de Las Palmas

Daniel Tárraga Carrasco cerró su participación en el Campeonato de España Feddi para deportistas con discapacidad intelectual que se disputó en Vecindario (Las Palmas) con tres medallas, dos de oro y una de plata, convirtiéndose así en uno de los mejores atletas del Nacional.

Tárraga arrancó su participación con una plata en lanzamiento de jabalina, para después, en la disciplina en la que ha obtenido más éxitos en su carrera, sumar un oro en lanzamiento de peso con su mejor marca personal, 9,80 metros. Los nacionales los acabó con otro oro colgado del cuello, en lanzamiento de disco. Por tanto, dos oros y una plata para un joven que nació en Varsovia pero que fue adoptado cuando tenía cinco años junto a su hermana Verónica por una familia de San Pedro del Pinatar. Hasta ese momento vivió en un centro de acogida, desde donde emprendió un viaje hasta la Región que cambió radicalmente su vida.

Noticias relacionadas

Dani Tárraga posa con su marca en lanzamiento de peso / L.O.

Desde que llegó a nuestro país empezó a practicar deporte y se adentró muy pronto en el atletismo, participando en varios Campeonatos de España, como el celebrado el pasado fin de semana en Las Palmas, donde acudió sin recibir ninguna ayuda económica. Su reto es seguir mejorando sus marcas personales y sueña con poder estar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 pese a sus limitados recursos.