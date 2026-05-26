Liga F
Alhama ElPozo-Levante, duelo de descendidos en el Artés
Penúltima jornada en la Liga F
Esta tarde a las siete en el estadio Artés Carrasco se va a disputar la penúltima jornada de liga, la veintinueve, en la que se van a enfrentar dos equipos que la próxima campaña militarán en la Primera Federación. El Alhama ElPozo, descendido de forma matemática la jornada anterior, recibe al Levante, que ya llevaba varias semanas descendido.
Como es normal será un partido de trámite, donde no se juegan casi nada. De ganar el Levante el choque de hoy y el último ante otro Levante, el de Badalona, podría relegar al Alhama a la última posición.
El equipo de Randri intentará ganar el partido de esta tarde para no terminar la liga en la última posición. Tres partidos ha ganado el Alhama y dos el Levante.
El Alhama cerrará la liga en Lezama, el próximo domingo a las cuatro.
El club alhameño, al igual que ha hecho durante la temporada, fletará un autobús para los socios que quieran desplazarse desde Alhama hasta Lorca, de forma gratuita. Deberán de estar a las 17.30 en la piscina cubierta.
Los técnicos del cuadro azulón ya están pensando en la próxima campaña. La primera jugadora del primer equipo en renovar es Raquel Pinel, quien jugará su quinta temporada con el Alhama ElPozo.
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