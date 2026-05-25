Yasser, del Águilas FC: “Estamos bastante entrenados en finales”

El próximo domingo (12:00) el Águilas FC se juega toda la temporada en el partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera Federación visitando a la UD Poblense, un objetivo por el que ha estado trabajando durante una larga e intensa temporada, sobreponiéndose a distintas circunstancias. Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado el pasado domingo en el Centenario El Rubial, a la cita de vuelta llegan los dos equipos sin ventaja en el marcador, pero sí con la ventaja del escenario, el Municipal de Sa Pobla. "La ventaja es para ellos porque están en su campo, ellos los que van a estar apoyados por su afición”, apunta el centrocampista blanquiazul Yasser, quien destaca que durante la temporada “como visitante hemos sacado muchos puntos". "Creo que la ventaja de ellos es que han recibido muy pocos goles en casa, vamos a intentar jugar con eso”, continuaba el jugador, añadiendo que “creo que la puerta está abierta”.

El centrocampista, que llegó en enero al equipo costero y se ha convertido en uno de los jugadores más destacado, confía en el trabajo que han realizado para preparar esta final: “Estamos más que entrenados para jugar fuera de casa y vamos a intentar ganar”, asegurando que “nosotros somos un rival muy duro, que cuando estamos serios y cuando estamos intensos, es muy difícil de batir”. “Si igualamos intensidad, igualamos duelo, igualamos lo que tenemos que igualar, intentaremos sacar lo máximo positivo de ahí". Esta final la afrontan con confianza: "El equipo está bastante entrenado en finales, porque las últimas cinco jornadas lo han sido, final tras final". "Estamos más que preparados para el partido de ida y el de Mallorca confianza primero del equipo", terminó manifestando Yasser.

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La afición se moviliza

Para la cita en Sa Pobla, la plantilla blanquiazul no estará sola. Se ha movilizado la afición para que esta ocasión de ascenso no se escape y casi dos centenares de aficionados costeros los que han comprado el billete de avión en distintos aeropuertos para acompañar al equipo en el partido más importante del fútbol aguileño en las últimas décadas.