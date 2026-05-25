El UCAM Murcia CB solo se asegurará ser cabeza de serie si gana al Hiopos Lleida

En este final de temporada atípico e igualado, con el UCAM Murcia CB a falta de solo un partido por disputar y su rivales por la segunda plaza con dos o tres esta semana, el triunfo en Zaragoza el pasado domingo sí que ha dejado una situación clara: si gana al Hiopos Lleida el viernes en el Palacio de los Deportes (20:30 horas, DAZN), solo tendrá asegurado ser cabeza de serie, algo insólito históricamente en la competición para un equipo que cuenta ya con 24 triunfos.

El conjunto que dirige Sito Alonso es actualmente segundo, pero podría incluso acabar quinto si pierde en la jornada final. El triunfo le garantizará al menos ser cuarto en la lucha por el subcampeonato más duro del siglo XXI en la Liga ACB. Mientras que a los universitarios les resta un solo encuentro, a sus rivales, Barça, Baskonia y Valencia le quedan dos e incluso tres. Muy pendiente estará el equipo y la afición a lo que pase esta semana en otras canchas, sin perder el foco en ese duelo con un Lleida que ya está salvado.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante el partido ante el Casademont Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

El Barça, que tiene 23 victorias y al que le tiene ganado el average particular, visitará el viernes al MoraBanc Andorra (20:30), que se está jugando la permanencia, y el domingo recibirá en el Palau al Valencia Basket (19:00). Si los murcianos ganan al Lleida y los azulgranas también triunfan en sus dos partidos, el UCAM acabará empatado a 25 victorias con los de Xavi Pascual y, por tanto, serán segundos.

Partidos, días y horas de los implicados Martes, 26 de mayo Casademont Zaragoza-Valencia Basket (21:15 horas) Miércoles, 27 de mayo Real Madrid-Kosner Baskonia (21:00 horas) Viernes, 29 de mayo UCAM Murcia-Hiopos Lleida (20:30 horas) Kosner Baskonia-Unicaja Málaga (20:30 horas) Valencia Basket-Dreamland Gran Canaria (20:30 horas) MoraBanc Andorra-Barça (20:30 horas) Domingo, 31 de mayo Barça-Kosner Baskonia (19:00 horas)

El Kosner Baskonia también está con 23 y al igual que los azulgranas tiene que disputar dos partidos. El primero será este miércoles 27, a las nueve de la noche, en la pista del Real Madrid, cuyo rendimiento es una incógnita en estos momentos después del desgaste que le ha supuesto la Final Four de la Euroliga y que tiene la baja de sus tres cincos, Álex Len, Eddy Tavares y Usman Garuba. Ha firmado al pívot uzbeko Omer Yurtseven, que estaba libre tras salir de los Golden State Warriors, pero el jugador de 2,11 metros solo entrenará este martes y el miércoles por la mañana con sus nuevos compañeros. El segundo duelo para los baskonistas, con los que el UCAM tiene perdido el average, sera el viernes a las 20:30 en el Buesa Arena contra un Unicaja Málaga muy irregular que se estará jugando entrar en el play off por el título.

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Al Valencia Basket, con 22 triunfos, aún le restan tres, por lo que puede alcanzar los 25, y todos los jugará esta semana. Este martes (21:15 horas) visita al Casademont Zaragoza, que se está jugando la permanencia. Después, el viernes 29 recibirá a otro conjunto que luchar por huir del descenso, el Gran Canaria, y el domingo tiene un partido clave contra el Barça en el Palau. Al tener ganado el average a los universitarios, en caso de quedar empatados.