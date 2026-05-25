Triunfo de Álvaro Lucas y primer podio de Cano en el Mundial Junior de Moto3

El Campeonato del Mundo en MotoGP y Moto3 cuenta con cuatro pilotos de la Región que están brillando y tienen un denominador común: todos han pasado por el FIM World Championship, el Mundial júnior de motociclismo. En la actualidad, dos jóvenes murcianos, Álvaro Lucas y Carlos Cano, siguen los pasos que ya andaron hace unos años Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. Y en el circuito de Barcelona, donde hace una semana se vivió un triple podio de la Región en el Gran Premio de Cataluña, los dos talentos emularon a los pilotos ya consolidados en el arranque el Mundial júnior.

Carlos Cano, segundo en la general de Moto3. | L.O.

Del 28 al 1 por 6 milésimas

En la categoría reservada a los más jóvenes, el murciano Álvaro Lucas comenzó la temporada con un triunfo espectacular. El piloto del Team Aspar, que ya el año pasado estuvo entre los mejores y fue cuarto en la clasificación final, es uno de los favoritos al título. Y desde el primer día confirmó esa condición con una victoria remontando veintiocho puestos e imponiéndose por solo seis milésimas de segundo al italiano Eduardo Savino, del Leopard Racing. El murciano se ganó en los entrenamientos partir desde la primera línea de la parrilla de salida, pero una sanción por un error le relegó a la parte final. Y desde la vigésimo octava plaza, Lucas remontó en las primeras vueltas para situarse rápidamente en el grupo de cabeza. En una vuelta final frenética, Lucas logró imponerse en la línea de meta y convertirse así en el primer líder del Mundial Junior de la temporada.

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Cano, segundo en la general

En una categoría superior, Moto3, el piloto del barrio de San Basilio de Murcia Carlos Cano, apadrinado por el campeón del mundo Emilio Alzamora, tuvo un sobresaliente estreno en la categoría. También como piloto del Team Aspar, Cano, criado en la escuela Pakosta Riders, por la que también han pasado Carpe, Acosta y Aldeguer, entre otros muchos pilotos que en la actualidad están en el Mundial, logró su primer podio en la categoría, donde acabó tercero en un final frenético a 55 milésimas de segundo del segundo puesto, que ocupó su compañero de escudería Giulio Pugliese. En la segunda prueba del día, Cano, que esta temporada también disputa la Red Bull Rookies Cup, concluyó cuarto, por detrás de Fernando Burjosa, un resultado que le vale para salir de la primera cita del calendario en la segunda posición de la general. La próxima será en Estoril el 14 de junio.