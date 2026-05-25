El Real Murcia le dice adiós a Curro Torres a la espera de Sergi Guilló

El Real Murcia cerró esta domingo la temporada en Primera RFEF y este lunes ya ha anunciado la primera decisión de cara al siguiente curso. Como se sabía desde hace unas semanas, pese a los intentos de los responsables granas de mantener la incógnita, Curro Torres no seguirá como entrenador del equipo murcianista para la siguiente temporada. La confirmación se conocía este mismo lunes. El Real Murcia emitía un comunicado a través de sus medios oficiales en el que informaba de que "no continuará al frente de la primera plantilla". "Desde el club queremos agradecer su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa como técnico del Real Murcia, deseándole la mayor de las suertes tanto en el ámbito personal como profesional en sus futuros retos", añadía la nota.

Curro Torres cierra así su etapa como entrenador del Real Murcia, una etapa que comenzaba a finales del pasado mes de febrero. Tras el derbi frente al FC Cartagena, Felipe Moreno decidía despedir a Adrián Colunga por los malos resultados. El elegido para intentar corregir el rumbo de los granas fue Curro Torres, que se convertía en entrenador años después de haber sido jugador murcianista.

En total ha dirigido al Real Murcia en 14 partidos, logrando seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Aunque finalmente se ha logrado la salvación, cuando se produjo el cambio de técnico, en Nueva Condomina todavía soñaban con tener opciones de pelear por el play off. Nunca fue capaz Torres de mantener viva la llama, empeorando por momentos la situación de un equipo que entró en mayo con el miedo del descenso a flor de piel.

Noticias relacionadas

A por el próximo entrenador

Confirmada la salida de Curro Torres, el Real Murcia trabaja ahora para poder sellar la llegada del nuevo entrenador. Y al igual que había pocas dudas respecto a la no renovación de Torres, tampoco hay demasiadas incógnitas alrededor del que será próximo entrenador. Salvo que ocurra alguna hecatombe, todos los caminos en el Real Murcia van hacia Sergi Guilló. El que fuera segundo entrenador de Mario Simón en Nueva Condomina tiene prácticamente cerrada su vuelta a la casa grana, aunque ahora como entrenador titular.