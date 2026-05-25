Pedro León, el capitán del Real Murcia que se despide entre capitanes

El 24 de mayo de 2026 quedará guardado en la retina de todos los murcianistas y en especial por Pedro León. El muleño supo que era su momento, pese a que su corazón decía lo contrario, y decidió colgar las botas, poniendo punto y final a una gran carrera profesional. El de Mula sabía que no se iba dejando al Murcia donde le hubiera gustado, tal y como hizo en su anterior etapa en el club grana. Pero el muleño se marchaba con la conciencia tranquila de haber dado todo de sí para devolver al club de su vida al fútbol profesional y sabiendo que deja al equipo de su vida en buenas manos, con un gran futuro por delante.

Es cierto que se despedía del fútbol y de su afición en una temporada en la que los resultados no han acompañado y han dejado al Real Murcia muy cerca de la Segunda Federación. Pedro León hubiera esperado un final más feliz, pero el mal juego y la mala dinámica del club le han truncado una despedida como jugador de Segunda División.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Eldense / Juan Carlos Caval

En el último partido, sin nada en juego, Curro Torres decidió darle el protagonismo que merecía y lo puso en el once titular. Después de 60 minutos y una asistencia en la victoria por 3-0 ante el Eldense, Pedro León salió sustituido. Ambos conjuntos se reunieron para hacerle un pasillo y despedir a una leyenda del Real Murcia.

Tras el pitido final, la emoción se desató. Una temporada bastante amarga quedaba en un segundo plano porque el protagonista era Pedro León. Comenzó el homenaje a una gran carrera y a un gran murcianista. Ingresaron futbolistas míticos del Real Murcia, grandes capitanes en sus distintas épocas, como Juanjo, Richi, Juanma Valero, José Luis Acciari y Armando Ortiz para hacerle entrega de un brazalete honorífico. También estuvo presente su familia. Con su mujer y sus hijas en el terreno de juego, Pedro León seguía recibiendo los aplausos de los 12.000 aficionados que acudieron a Nueva Condomina más por dedicarle el mejor adiós que por disfrutar de un partido en el que no había nada en juego.

Noticias relacionadas

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Eldense / Juan Carlos Caval

Tras la entrega de objetos honoríficos, le tocó el turno al muleño de coger el micrófono y dirigirse a su afición. Después de un emotivo discurso, sus compañeros lo mantearon en brazos mientras el público coreaba su nombre. Para terminar y como si de un torero saliendo por la puerta grande se tratase, Pedro León realizó una vuelta de honor al terreno de juego para saludar por última vez, como jugador del Real Murcia, a toda su gente.