Fútbol
El Lumbreras logra una mínima renta contra Los Garres
Calasparra y CD Algar empatan (1-1) y la eliminatoria se resolverá en el Sánchez Luengo
Las Tejeras y el Sánchez Luengo dictarán sentencia el próximo fin de semana. Las semifinales del play off de ascenso a Tercera RFEF no dejaron nada decidido. El Lumbreras dio primero ante Los Garres (1-0), mientras que Algar y Calasparra firmaron tablas (1-1). Uno de estos cuatro acompañará a Alcantarilla, Bullas y San Javier.
El Polideportivo de Puerto Lumbreras se llenó para el duelo de ida. Como era de esperar, el choque estuvo muy disputado desde el primer minuto. Pero en el equipo local, entrenado por José Carlos Olivares. hay un jugador que marca diferencias que es el andaluz Ferrer, quien en el minuto 30 sacó un zapatazo cuyo balón entró como un obús en la escuadra visitante. Después ya no se movió el marcador. Ferrer es el pichichi de Preferente con 25 goles. Por lo tanto, el Lumbreras parte con ligera ventaja para el partido de vuelta.
En La Caverina se registró un empate entre el Calasparra y el Algar con dos históricos en los banquillos, Palomeque contra Rafa Muñoz. A la media hora se adelantó el equipo local por mediación de Pablo. Las defensas estuvieron muy seguras, por lo que hubo pocas fisuras en las respectivas zagas.
Antes del descanso, el máximo goleador del Algar, Hicham, aprovechó un rechace tras disparo de Sedic para poner las tablas. Pese a que quedaba mucho partido por delante, ya no se movió el marcador.
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