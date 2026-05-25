Fran García encabeza un podio de ilustres en la Marcha Sierras de Moratalla

El caravaqueño Fran García Rus se alzó con la XXIX edición de la Clásica Internacional de Gran Fondo Sierras de Moratalla, clásica marcha cicloturista de la Región de Murcia organizada por el CC Moratalla.

García Rus, del Vigo-Rías Baixas, pasó por la línea de meta en un tiempo de 4h.,19:18. La segunda plaza fue para el campeón del mundo en 2018 y actual seleccionador nacional Alejandro Valverde (4h.19:34), mientras que la tercera plaza fue para otro ilustre, Luis León Sánchez (4h.19:35). La primera fémina en cruzar el arco de meta fue María del Mar Galindo, con 5h.42:59. La segunda plaza fue para Elena Gómez (6h.04:20), completando el cajón María José Ortiz (6h.11:29).

Una edición muy especial, donde la organización decidió volver al recorrido clásico, que posición a la prueba como un referente en las marchas cicloturísticas. Esta edición 2026 tuvo una única modalidad de gran fondo, con un recorrido de 166 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo con más de 600 ciclistas que afrontaron el reto y tuvieron la oportunidad de disfrutar de los sensacionales entornos que ofrecen las Sierras de Moratalla, así como los de la vecina provincia de Albacete.

Noticias relacionadas

Una prueba muy exigente, que tuvo salida y meta en la población de Moratalla y que coronó el ascenso a cuatro puertos de montaña, empezando con la subida a los altos de los Álamos en término municipal de Nerpio en la provincia de Albacete, para posteriormente adentrarse de nuevo en tierras murcianas coronando el Mingarnao en el Alto de Benizar, donde tuvieron que superar más de 9 kilómetros de puerto de montaña con rampas del 16% hasta llegar a la cima en Las Lorigas; la prueba prosiguió por el Alto de San Juan y Alto de Los Álamos, hasta desembocar de nuevo en la población del Noroeste murciano.