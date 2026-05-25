TENIS
Directo | Roland Garros: Rafael Jódar - Aleksandar Kovacevic
El madrileño comienza su primera participación en el Abierto de Francia
Redacción
El español Rafael Jódar disputará en Roland Garros el primer Grand Slam de su carrera, una experiencia que aspira a vivir sin presión, con el objetivo de "dejarlo todo en la pista" y "aprender".
"Jugar a cinco sets va a ser un desafío, pero estoy satisfecho de poder afrontarlo. No traigo expectativas, aquí todo el mundo juega muy bien y puede ganarte (...) Si siento que lo he dejado todo en la pista me conformo", aseguró el madrileño, de 19 años, que partirá con la vitola de 27 cabeza de serie.
El madrileño debutará en primera ronda frente a Alexsandar Kovacevic, tenista de 27 años que se encuentra actualmente en el puesto 67º del ranking ATP. Llega de rozar la final en Hamburgo, y hace unos meses en Indian Wells fue capaz de llevar a Novak Djokovic al límite, con una derrota en tres sets frente al serbio.
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