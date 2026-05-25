Curro Torres: "Me quede o no espero que el Murcia haga una buena plantilla"

Aunque el adiós de Pedro León lo eclipsó todo, para muchos integrantes de la plantilla del Real Murcia también pudo ser ayer su adiós del club grana. Uno de los que tiene muy complicado continuar es el técnico Curro Torres. Aunque el club todavía no le ha comunicado la decisión final, el preparador murcianista decía ayer en rueda de prensa que «sea cual sea la decisión, deseo de todo corazón que el Real Murcia haga una buena plantilla que pueda competir con los mejores en esta categoría y que sea un año de éxitos en el que se cumplan los objetivos».

Hablando con sinceridad, Curro Torres dejó claro que «la temporada es la que es. No se han cumplido los objetivos para los que vine, pero tal y como se puso la situación lo hemos solventado bien». «Para mí me autoexijo más, vine para otro objetivo y podría haber logrado más puntos por el trabajo del equipo, pero la realidad es que no lo hemos conseguido», explicaba el técnico en rueda de prensa.