Análisis del Casademont Zaragoza - UCAM Murcia: los universitarios no se bajan del tren de la historia

El UCAM Murcia CBno ha llegado hasta aquí para entregar ahora lo que tanto le ha costado conquistar. A falta de una última jornada para cerrar la fase regular de la ACB, el próximo viernes ante el Hiopos Lleida en el Palacio (20.30 horas), el equipo universitario volvió a comportarse como un rival serio, firme y consciente del premio que tiene delante. La victoria ante el Casademont Zaragoza (90-100) no fue solo otro triunfo en una temporada histórica, fue otra declaración de intenciones, de las muchas que ha hecho ya, en plena pelea por la segunda plaza y por un factor cancha que sin duda marcará el camino en el play off dentro de dos semanas.

Porque este UCAM Murcia es el fruto de la continuidad, de la persistencia y del esfuerzo. "No podemos bajar el pistón. Este gen competitivo es el que nos hará tener opciones en el play off o no", aseguró ayer Sito Alonso en su rueda de prensa al término del encuentro. Porque el entrenador universitario es el principal culpable de que este equipo no sienta que ya está todo hecho. Ni siquiera cuando ha alcanzado las 24 victorias en 33 jornadas, ni cuando ha rebasado otro récord más esta misma temporada, otro más para su colección, al ser la plantilla que más triunfos ha logrado a domicilio en un mismo curso (10). Se convierte así, junto al Real Madrid y el Barça, en el tercer equipo en alcanzar los dobles dígitos en este aspecto.

El UCAM no ha llegado hasta aquí para especular con nada, ni con una segunda plaza a la que no ha puesto precio, ni con un factor cancha al que se agarra con uñas y dientes. No obstante, con los números en la mano, en la última década en la ACB tan solo existe un par de casos de equipos que se han quedado sin este privilegio con ese número de victorias. Por lo que, si algo está claro que va a suceder el viernes en el Palacio, es que el equipo universitario saltará a la pista con la mentalidad necesaria de ponerle el colofón a esta inolvidable campaña con la victoria número 25 en su bolsillo.

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando uno de sus triples en Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

El Valencia y Baskonia recuperan sus encuentros

Sin embargo, a pesar de que lo consiga, deberá tener un ojo puesto en lo que ocurra durante toda esta semana para ver cómo se ordena ese tren de cabeza en los próximos siete días. Porque este martes será el Valencia Basket el que visite al Casademont Zaragoza para poder recuperar su partido aplazado. El conjunto taronja, tras caer en las semifinales de la Final Four de la Euroliga, buscará un triunfo, ante un equipo aragonés que ayer se metió en puestos de descenso, que puede provocar un triple empate a victorias entre Baskonia, Barça y el propio Valencia.

Eso sí, el miércoles será el turno para que el conjunto vitoriano recupere su duelo aplazado ante el Real Madrid, un partido que interesa directamente a los intereses del UCAM Murcia, ya que una victoria del Baskonia en el Movistar Arena provocaría un empate a 24 con el UCAM, dejando a los universitarios en la tercera posición al tener perdido el 'basketaverage'. En cambio, una victoria del Real Madrid, podría abrirle todavía más el camino a esa segunda plaza. El viernes será el turno para todos ellos en la jornada unificada, con la excepción de que tanto Barça como Valencia Basket se enfrentarán el domingo, sabedores del resto del resultados, en su último encuentro aplazado -el que correspondería a la jornada 33 de este pasado fin de semena- para cerrar definitivamente la clasificación, los cruces por el play off y tres equipos que contará con el factor cancha a su favor además del Real Madrid.

David DeJulius, del UCAM Murcia, defendido por hasta dos rivales del Casademont Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

Variedad de recursos

Y todo esto llega después de que el UCAM ofreciese ayer un recital de fondo de armario en Zaragoza. De amplia variedad de recursos y esfuerzo de un equipo que supo salir airoso ante un rival que desconectó una de sus mejores armas. Porque si David DeJulius llegó al Príncipe Felipe inmerso en la pelea por ser el máximo anotador de la ACB al término de esta fase regular, el base norteamericano apenas pudo mostrar su brillantez ante la defensa de los exteriores del equipo aragonés. Un aviso a navegantes para las eliminatorias de que este UCAM Murcia es mucho más que la inspiración y calidad del propio DeJulius.

De hecho, Sito Alonso sorprendió desde el inicio con un quinteto inicial sin un base puro, y ante el marcaje al norteamericano, no dudó en darle galones a Michael Forrest para marcar el ritmo del partido. En todo este cóctel acabó destacando Kelan Martin, con 23 puntos, y líder del equipo desde el triple. Y es que el acierto exterior del UCAM fue clave en varios momentos del partido para salir airoso cuando el Zaragoza intentaba agarrarse con uñas y dientes a la permanencia.

También destacó Howard Sant-Roos, con 14 puntos y cuatro asistencias, en un día en el que el UCAM contó con un 53% de acierto desde el perímetro (17 lanzamientos convertidos de 32 intentados) y que le ayudó a tomar aire en los momentos más complicados. Porque ante el novedoso quinteto del UCAM, con Radebaugh y Hands junto al cubano como generadores, el Casademont Zaragoza llevó el ritmo en los primeros compases, mucho más concentrado y sólido en las dos canastas (8-3). Pero el equipo universitario no tardó en responder con una buena circulación de balón. La entrada de DeJulius, Cacok, Martin y Raieste cambió el plan de una tacada y la respuesta fue inmediata. Kelan Martin y Raieste voltearon el marcador (11-13), Cacok castigó en la pintura y el UCAM cerró el primer cuarto con ventaja (17-22).

Michael Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / ACB Photo/Esther Casas

Los primeros minutos del segundo cuarto fueron una auténtica exhibición del UCAM en cuanto a juego de equipo y fondo de armario. Ante la intensa defensa del Casademont sobre DeJulius, el equipo universitario respondió con un gran juego colectivo en el que destacó Kelan Martin, autor de un recital ofensivo desde el triple para abrir brecha (21-30). También tuvo minutos de calidad Rubén López de la Torre, pero a partir de ahí se empezó a torcer todo. El UCAM se cargó de faltas en su juego interior y el Casademont Zaragoza, necesitado por el resto de resultados, dio un paso adelante hasta igualar el partido (40-40) y dejarlo muy apretado al descanso (43-45).

El triple, una vía de escape

Parecía cambiar el guion con el arranque de una segunda parte en la que Kelan Martin volvía a ser protagonista, pero el Casademont Zaragoza fue de menos a más. Los universitarios encontraron en el triple la mejor manera de tomar oxígeno ante la asfixiante defensa local (47-53), aunque todo se complicó con la gestión de las faltas y un parcial de 6-0 que volvió a meter de lleno al conjunto aragonés en el partido (57-58). La electricidad de Forrest, las visitas al tiro libre y Sant-Roos permitieron al UCAM alcanzar la máxima hasta entonces (57-67), pero el Casademont respondió con un 7-0 antes de que Nakic y Forrest silenciaran el Príncipe Felipe desde el triple para encarar el tramo decisivo con ventaja (64-72).

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Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, durante el partido ante el Casademont Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

Arrancó tocado el desenlace el Zaragoza y el UCAM Murcia no perdonó. Los triples de Sant-Roos y Forrest abrieron un último cuarto que parecía encarrilado tras un parcial de 0-8 y 16 puntos de ventaja a ocho minutos del final (64-80), ampliada después con Forrest. Pero los locales recurrieron a la épica, el UCAM perdió algo de fluidez y el aviso fue cada vez más peligroso con el 75-84 y después con el 85-92 a minuto y medio del final. Sant-Roos apagó un incendio tras varios encontronazos en pista y Kelan Martin, desde la esquina, resolvió el desaguisado con un nuevo triple para finiquitar una victoria de récord visitante, conservar la segunda plaza de cara a la última jornada y cerrar el partido (90-100).