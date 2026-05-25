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Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando uno de sus triples en Zaragoza.

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando uno de sus triples en Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

Dioni García

Dioni García

Semana decisiva la última de mayo en algunas competiciones. El UCAM Murcia CB juega el próximo viernes en casa el último partido de la temporada regular, donde deberá ganar y esperar a lo que pase el domingo en el Barça-Valencia para saber en qué posición acaba y su rival en los play off. En fútbol sala comienzan las eliminatorias por el título. ElPozo Murcia recibe el jueves el Jaén en el Palacio, y el viernes, el Jimbee Cartagena se enfrenta ante su afición al Movistar Inter. El domingo es un día clave para el Águilas, que se jugará el ascenso en el campo del Poblense. Y también dentro del fútbol, el miércoles el Rayo Vallecano se juega ser campeón de la Conference League, y el sábado se disputa la final de la Champions. Además, el fin de semana se celebrará el Gran Premio de Italia con los murcianos Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, y en París se vive la primera semana de Roland Garros, aunque sin Carlos Alcaraz en liza.

Lunes, 25 de mayo

FÚTBOL: Mundial 2026

Lista de la selección española (DAZN) 11:30

Europeo sub-17

España-Estonia (Teledeporte) 19:00

TENIS: Roland Garros

1ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

Martes, 26 de mayo

FÚTBOL: Liga F

Alhama ElPozo-Levante (DAZN) 19:00

TENIS: Roland Garros

1ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

CICLISMO: Giro de Italia

16ª etapa (Eurosport) 14:00

Miércoles, 27 de mayo

FÚTBOL: Conference League

Crystal Palace-Rayo (Movistar) 21:00

TENIS: Roland Garros

2ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

CICLISMO: Giro de Italia

17ª etapa (Eurosport) 14:00

Jueves, 28 de mayo

FÚTBOL: Play off, cuartos de final

ElPozo-Jaén Paraíso (LaLiga+) 20:00

TENIS: Roland Garros

2ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

CICLISMO: Giro de Italia

18ª etapa (Eurosport) 14:00

FÚTBOL: Europeo sub-17

Bélgica-España (Teledeporte) 13:30

Viernes, 29 de mayo

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Lleida (DAZN/M+) 20:30

Los jugadores del UCAM Murcia, celebrando la victoria en Zaragoza

Los jugadores del UCAM Murcia, celebrando la victoria en Zaragoza / ACB Photo

FÚTBOL SALA: Play off, cuartos de final

Jimbee Cartagena-Inter (LaLiga+) 20:15

TENIS: Roland Garros

3ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

CICLISMO: Giro de Italia

19ª etapa (Eurosport) 14:00

Sábado, 30 de mayo

FÚTBOL SALA: Primera División

STV Roldán-Ourense (RFEF.es) 11:00

Les Corts-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 11:00

Segunda División, play off

Zambú Pinatar-Málaga 18:30

FÚTBOL: Champions League

PSG-Arsenal (La 1) 18:00

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Italia

Carrera Sprint (DAZN) 15:00

Fermín Aldeguer, en el podio del Gran Premio de Cataluña. | DANI BARBEITO/SPORT

Fermín Aldeguer, en el podio del Gran Premio de Cataluña. | DANI BARBEITO/SPORT / Dani Barbeito/Sport

TENIS: Roland Garros

3ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00

CICLISMO: Giro de Italia

20ª etapa (Eurosport) 12:30

Domingo, 31 de mayo

FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF

Poblense-Águilas (FootballClub) 12:00

Europeo sub-17

España-Croacia (Teledeporte) 13:30

Liga F

Athletic-Alhama ElPozo (DAZN/RTVE Play) 16:00

FÚTBOL SALA: Play off, cuartos de final

Jaén-ElPozo (LaLiga+) 17:00

Josan González, en la puerta del Palacio de los Deportes con motivo de la entrevista con La Opinión

Josan González, en la puerta del Palacio de los Deportes con motivo de la entrevista con La Opinión / Juan Carlos Caval

TENIS: Roland Garros

Octavos de final (Eurosport/DAZN) 11:00

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Italia

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

CICLISMO: Giro de Italia

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21ª etapa (Eurosport) 12:30

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