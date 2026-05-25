Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Semana decisiva la última de mayo en algunas competiciones. El UCAM Murcia CB juega el próximo viernes en casa el último partido de la temporada regular, donde deberá ganar y esperar a lo que pase el domingo en el Barça-Valencia para saber en qué posición acaba y su rival en los play off. En fútbol sala comienzan las eliminatorias por el título. ElPozo Murcia recibe el jueves el Jaén en el Palacio, y el viernes, el Jimbee Cartagena se enfrenta ante su afición al Movistar Inter. El domingo es un día clave para el Águilas, que se jugará el ascenso en el campo del Poblense. Y también dentro del fútbol, el miércoles el Rayo Vallecano se juega ser campeón de la Conference League, y el sábado se disputa la final de la Champions. Además, el fin de semana se celebrará el Gran Premio de Italia con los murcianos Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, y en París se vive la primera semana de Roland Garros, aunque sin Carlos Alcaraz en liza.
Lunes, 25 de mayo
FÚTBOL: Mundial 2026
Lista de la selección española (DAZN) 11:30
Europeo sub-17
España-Estonia (Teledeporte) 19:00
TENIS: Roland Garros
1ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
Martes, 26 de mayo
FÚTBOL: Liga F
Alhama ElPozo-Levante (DAZN) 19:00
TENIS: Roland Garros
1ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
CICLISMO: Giro de Italia
16ª etapa (Eurosport) 14:00
Miércoles, 27 de mayo
FÚTBOL: Conference League
Crystal Palace-Rayo (Movistar) 21:00
TENIS: Roland Garros
2ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
CICLISMO: Giro de Italia
17ª etapa (Eurosport) 14:00
Jueves, 28 de mayo
FÚTBOL: Play off, cuartos de final
ElPozo-Jaén Paraíso (LaLiga+) 20:00
TENIS: Roland Garros
2ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
CICLISMO: Giro de Italia
18ª etapa (Eurosport) 14:00
FÚTBOL: Europeo sub-17
Bélgica-España (Teledeporte) 13:30
Viernes, 29 de mayo
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Lleida (DAZN/M+) 20:30
FÚTBOL SALA: Play off, cuartos de final
Jimbee Cartagena-Inter (LaLiga+) 20:15
TENIS: Roland Garros
3ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
CICLISMO: Giro de Italia
19ª etapa (Eurosport) 14:00
Sábado, 30 de mayo
FÚTBOL SALA: Primera División
STV Roldán-Ourense (RFEF.es) 11:00
Les Corts-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 11:00
Segunda División, play off
Zambú Pinatar-Málaga 18:30
FÚTBOL: Champions League
PSG-Arsenal (La 1) 18:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Italia
TENIS: Roland Garros
3ª ronda (Eurosport/DAZN) 11:00
CICLISMO: Giro de Italia
20ª etapa (Eurosport) 12:30
Domingo, 31 de mayo
FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF
Poblense-Águilas (FootballClub) 12:00
Europeo sub-17
España-Croacia (Teledeporte) 13:30
Liga F
Athletic-Alhama ElPozo (DAZN/RTVE Play) 16:00
FÚTBOL SALA: Play off, cuartos de final
Jaén-ElPozo (LaLiga+) 17:00
TENIS: Roland Garros
Octavos de final (Eurosport/DAZN) 11:00
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Italia
Carrera Moto3 (DAZN) 11:00
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
CICLISMO: Giro de Italia
21ª etapa (Eurosport) 12:30
- Baixauli prescinde de un peso pesado de los tres últimos rectores
- Rebeca Pérez se rodea de tres superconcejales en su nuevo equipo de Gobierno
- En directo: Real Murcia-Eldense
- El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir
- Liga Endesa: Casademont Zaragoza - UCAM Murcia, en directo
- Pasadena, Góspel, El Ahorcado Feliz… los bares que triunfaron en la Murcia que salía sin mirar el móvil
- Niños de 10 años de la Región de Murcia desnudan con IA a sus compañeras de clase
- El King Kong de piedra que vigila una de las rutas más espectaculares de Murcia