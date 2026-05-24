Zakaria Boufaljat y Clara Viñaras ganan un 5K UCAM solidario y de alto nivel

Dos atletas que estudian en la Universidad Católica San Antonio, Zakaria Boufaljat y Clara Viñaras Oteo, han sido los ganadores de la cuarta edición de la 5K&Marcha UCAM Solidaria por la Esclerosis Múltiple que se ha disputado por las calles de Murcia con salida y meta en la Avenida Teniente Flomesta. En una mañana calurosa, la prueba deportiva ha tenido unos mil participantes, además de contar con una marcha multitudinaria.

Todas las imágenes de la 5K&Marcha UCAM Solidaria por la Esclerosis Múltiple / Juan Carlos Caval

En una cita de gran nivel, con los cuatro primeros atletas rodando a un ritmo por debajo de los tres minutos el kilómetro, se ha puesto en juego el Campeonato Regional de clubes de 5K en ruta. Boufaljat, medalla de bronce en el último Nacional de cross, se ha impuesto con un tiempo de 14:17, siendo la segunda plaza para José Ignacio Giménez Pérez, con 14:25, y la tercera para Manuel Jiménez López, con 14:47. La clasificación femenina ha estado encabezada por la fuenlabreña Viñaras, con un registro de 17:06, siendo segunda la caravaqueña Paloma Sánchez Sala, con 17:22, y tercera la murciana María Martínez Alburquerque, con 17:23.

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Campeones por categorías

Por categorías los ganadores han sido Concepción Gil y Ennio Costantino (M35), Gladys Jepkorir y Stuart Spencer (M40), Fina Mari Buendía y Eugenio Morales (M45), Resu Almela y Francisco Molina (M50), Ana Melgarejo y Luis Arteman Martínez (M55), Anthony Christine y José Molina Martínez (M60), Stefan Eymold (M65), Paulina Navarro y Vicente Sánchez Sola (M70), Clara Viñaras y Zakaria Boufaljat (senior), e Irene Andújar y Miguel Alcaraz (sub-23).