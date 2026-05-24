El UCAM Murcia defiende las alturas frente a un Casademont en busca de oxígeno

Hace tiempo que la segunda posición que ostenta el UCAM Murcia CB en la clasificación de la Liga Endesa dejó de ser una anécdota. Porque el conjunto universitario es un firme candidato a contar con el factor cancha a su favor en las eliminatorias por el título de la ACB, y todavía tiene en su mano hacerlo desde la posición más alta posible.

A tan solo dos jornadas para la conclusión del calendario regular, la plantilla de Sito Alonso afrontará los últimos retos previos a su cambio de chip al 'modo play off'. Se ha acostumbrado a vivir en las alturas desde que arrancó la temporada, y por eso está decidido a no ceder terreno en una pista que apretará por necesidad. Así pues, el UCAM Murcia afrontará este mediodía (12.30 horas, DAZN) otra prueba de madurez.

El pabellón Príncipe Felipe espera con un Casademont Zaragoza obligado a buscar aire en la pelea por la permanencia ante un UCAM que busca proteger con uñas y dientes todo lo que ha construido durante estos meses.

Más que nada porque, si algo ha aprendido el club murciano durante sus cuarenta años de vida, es a sobrevivir en el alambre. A salir con vida de situaciones en la que todo el mundo le ha dado por muerto, por lo que es consciente de que el partido de hoy trae más dificultades de las que reflejan los números o las estadísticas.

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, fue el protagonista de la victoria ante el Unicaja. / Israel Sánchez

Porque el UCAM Murcia sabe lo que es lograr permanencias en contextos complicados. De salir airoso del caos, que es lo que busca el Casademont Zaragoza después de una temporada con hasta tres entrenadores, mermado por las lesiones y revulsivos que no cambian nada.

Se estrenará este mediodía al frente del banquillo Gonzalo García de Vitoria, hasta ahora segundo entrenador del equipo aragonés, con la intención de buscar la salvación en los últimos tres partidos que le restan, cuentan con un aplazado ante el Valencia Basket, y de mirar de reojo a lo que haga el Morabanc Andorra, que es el equipo que marca el límite con el descenso.

A la caza de más récords

Conscientes de la importancia del partido, desde el Casademont Zaragoza se ha lanzado una promoción de entradas. Por lo que se espera un ambiente ensordecedor para un UCAM Murcia que está muy lejos de esa batalla en la que se encuentra su rival, pero que tiene que salir victorioso para continuar liderando el tren por ser cabeza de serie en el play off. Además, puede añadir más récords a su colección.

El primero el de seguir incrementando su tope de victorias en una misma temporada, al rebasar esa cifra con su triunfo número 23 el pasado domingo frente al Unicaja Málaga, ya que las 24 le acercaría todavía más a ese Top-4 de la clasificación según los números de la última década, mientras que un triunfo en Zaragoza supondría firmar diez partidos ganados como visitante en un mismo curso, superando su registro del pasado curso, establecido en nueve tras su victoria a domiclio también en la última jornada ante el Gran Canaria.

DeJulius y Timothé Luwawu-Cabarrot, los rivales por ser el máximo anotador de la ACB esta temporada. / Juan Carlos Caval/ACB Photo

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, tiene toda su plantilla a su disposición a excepción de un Will Falk que volverá a ser baja tras pasar por el quirófano. El alero se encuentra en la fase final de su recuperación, sin embargo, no se quiere forzar con su regreso ante el importante sprint final le resta al UCAM en los próximos días.

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Por su parte, el Casademont Zaragoza también ha recuperado a todos sus efectivos después de unos días en los que ha estado muy pendiente de la enfermería. En esa lista de altas podría ser novedad de nuevo en la convocatoria el alero DJ Stpehens, exjugador universitario, para afrontar un partido que puede ser decisivo en la lucha para que David DeJulius, base del UCAM, sea el máximo anotador de la ACB al término de las 34 jornadas.