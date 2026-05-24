El UCAM Murcia no negocia la segunda posición y se doctora a domicilio en Zaragoza

El UCAM Murcia CB ha dado otro importante paso más para poder contar con el factor cancha a su favor en el play off de la Liga Endesa dentro de dos semanas (90-100). El conjunto universitario no está dispuesto a negociar la segunda posición de la clasificación de la ACB, y así llegará el próximo viernes a la última jornada del calendario, donde una victoria ante el Hiopos Lleida el viernes (20.30 horas, DAZN) puede ser la guinda a una temporada que va camino de ser inolvidable.

Porque, como viene siendo habitual desde hace meses, la plantilla de Sito Alonso ha alcanzado un nuevo récord con su victoria ante un Casademont Zaragoza inmerso en la lucha por la permanencia. Y es que el conjunto universitario es el tercer equipo este curso, después del Real Madrid y del Barça, en alcanzar los doble dígitos en cuanto a triunfos como visitante. Las 10 victorias a domicilio esta temporada supone la mejor marca para el club en sus cuarenta años de vida, superando así las nueve logradas el pasado curso, y le sitúan con 24 en la cúspide de una clasificación a la que parece que no le van a sacar ni a empujones.

Porque ante un pabellón Príncipe Felipe entregado a las últimas balas que le quedan por amarrar la salvación, el UCAM Murcia mostró una exhibición de recursos y fondo de armario que acabó decantando la balanza a su favor. Eso, y un brillante acierto desde el triple, con Kelan Martin como principal referente, que le ayudó a tomar oxígeno en las situaciones más complicadas del partido, especialmente en una segunda mitad en la que el equipo aragonés trató de agarrarse como fuera al encuentro.

Todo eso en un día en el que el Casademont Zaragoza logró maniatar y desconectar a David DeJulius. Con el base prácticamente en fuera de juego en plena pelea con Cabarrot (Baskonia) por ser el máximo anotador del año, no se apagó la luz de un UCAM Murcia que demostró tener más recursos que los del norteamericano, que acabó siendo importante en la elaboración ofensiva con seis puntos y seis asistencias.

De hecho, Sito Alonso sorprendió desde el inicio con un quinteto inicial sin un base puro, y ante el marcaje al norteamericano, no dudó en darle galones a Michael Forrest para marcar el ritmo del partido. En todo este cóctel acabó destacando Kelan Martin, con 23 puntos, y Howard Sant-Roos, con 14 y cuatro asistencias, en un día en el que el UCAM Murcia contó con un 53% de acierto desde el perímetro (17 lanzamientos convertidos de 32 intentados) y que le ayudó a tomar aire en los momentos más complicados.

Varias pruebas al inicio

Sorprendió Sito Alonso de inicio con la salida de Sant-Roos en un quinteto sin bases. El alero cubano parecía llevar las riendas en un principio, un recurso utilizado en situaciones puntuales esta temporada, al contrario que en las dos anteriores, y eso permitió al UCAM generar juego también a través de Radebaugh y Hands. El escolta fue otra de las novedades en el quinteto, junto a Nakic, y suyo fue el primer triple para los visitantes (4-3). Sin embargo, fue el Casademont Zaragoza el que llevó el ritmo en estos primeros compases, mucho más concentrado y sólido en las dos canastas gracias a su alternancia defensiva (8-3). Aunque no tardó en responder el equipo universitario para igualar esta lucha con otro triple de Radebaugh y una buena circulación de balón (8-7). Tras un triple de Joaquín Rodríguez, y a los seis minutos de partido, el técnico del UCAM apostó por variar el plan.

Saltaron a pista de una tacada DeJulius, Cacok, Martin y Raieste y la respuesta fue inmediata con los primeros puntos de Kelan Martin y otro triple del estonio para voltear el marcador (11-13). Sin embargo, un golpe en la rodilla le hizo al alero retirarse al banquillo a los pocos segundos. No se arrugó el UCAM ante los contratiempos, puesto que dos buenas acciones de Cacok en la pintura obligó al Casademont a pararlo con tiempo muerto (13-17). El equipo local intentó reaccionar, algo que cortaron rápidamente tanto el pívot del UCAM como Kelan Martin, con un nuevo triple, para cerrar este cuarto con ventaja (17-22).

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, colocando un tapón ante el local Olaseni. / ACB Photo/Esther Casas

Recital de fondo de armario

Los primeros minutos del segundo cuarto fueron una auténtica exhibición del UCAM Murcia en cuanto a juego de equipo y fondo de armario. Ante la intensa defensa del Casademont Zaragoza sobre DeJulius, que llegó a desconectar al base por momentos a pesar de sus cinco asistencias en la primera mitad, el equipo universitario respondió con un gran juego colectivo en el que destacó Kelan Martin. El ala-pívot ofreció un recital ofensivo, con su repertorio de triples (5/6 al descanso) y 15 puntos que ayudaron a tomar ventaja (21-30). En este tramo también destacó Rubén López de la Torre, con minutos de calidad en el partido tras la dolencias de Raieste, que no le impidieron regresar después a pista, y ofreciendo un gran impacto en la pista. A cinco minutos para el descanso el marcador era de 27-35 tras un parcial de 6-2 del Casademont. Sin embargo, a partir de ahí se empezó a torcer todo.

Porque el UCAM se cargó de faltas en su juego interior y al Casademont, necesitado por el resto de resultados, no le temblaron las piernas a la hora de dar un paso adelante. Fue entonces cuando irrumpió Bell-Haynes y Sito Alonso apostó por la electricidad de Forrest ante el marcaje sobre DeJulius, pero tras varios minutos tensos y sin anotar, fue el equipo local el que supo leer mejor la situación con cinco puntos consecutivos de Wright-Foreman que lo cambiaron todo (40-40). Un parcial de 11-3 que intentó cortar en el tramo final el UCAM con la vuelta de Hands a pista, pero que acabó con un marcador muy apretado (43-45).

Kelan Martin, del UCAM Murcia, celebrando uno de sus triples en Zaragoza. / ACB Photo/Esther Casas

El triple como vía de escape

Parecía cambiar el guion para el UCAM con el arranque de una segunda parte en la que Kelan Martin volvía a ser protagonista en la anotación, pero el Casademont Zaragoza fue de menos a más. Los universitarios encontraron en el triple la mejor manera de tomar oxígeno ante la asfixiante defensa local, pero todo se fue complicando con el paso de los minutos (47-53). Primero con la gestión de las faltas, con Cacok alcanzando las cuatro personales, y después con un parcial de 6-0 que metió de lleno al Casademont de nuevo en el partido. Devin Robinson logró sacar el adicional en una entrada a canasta para colocar el 57-58 y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto.

Consiguió despertar el cuadro murciano con sus visitas al tiro libre y la electricidad de Forrest para volver a tomar distancia (57-65), por lo que ahora fue Gonzalo García de Vitoria el que tuvo que solicitar el tiempo muerto. Sant-Roos consiguió colocar la máxima del partido, con el 57-67, pero respondió rápidamente el Casademont con un parcial de 7-0 a un minuto para cerrar este cuarto (64-67). Fue Nakic el encargado de silenciar al Príncipe Felipe desde el triple junto a Forrest antes de encarar el tramo decisivo (64-72).

Michael Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. / ACB Photo/Esther Casas

Desenlace y récord con algo de suspense

Arrancó tocado el desenlace el Casademont Zaragoza y el UCAM Murcia no perdonó. Los triples de Sant-Roos y Forrest, para alcanzar los 15 el equipo murciano en el Príncipe Felipe, abrieron un último cuarto que tuvo que parar García de Vitoria con tiempo muerto tras un parcial de 0-8 que daba 16 puntos de ventaja a los visitantes a ocho minutos del final (64-80). Comenzaba a desangrarse el equipo aragonés, que debía recurrir a la épica para tratar de conseguir una victoria que la acercase a la salvación. Pero el UCAM no estaba dispuesto a negociar ninguna tregua, los de Sito Alonso tenían en su mano alcanzar su mejor récord de victorias como visitante y conservar la segunda plaza de cara a la última jornada, por lo que Forrest continuó a lo suyo (66-84).

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A cinco minutos para el final, el UCAM contaba con 14 puntos de ventaja, pero perdió algo de fluidez en ataque, por lo que Sito Alonso lo paró con tiempo muerto tras el 6-0 de parcial de los locales (72-84). La falta de efectividad permitió darle vida al Casademont Zaragoza con otro triple de Bell-Haynes, al situar el 75-84 en el marcador, por lo que el aviso ya era algo más peligroso. Trató de 'jugar' el UCAM con el tempo del partido y el reloj, aunque los ánimos se calentaron con una falta señalada sobre Cacok, en la disputa por un balón dividido ante Bell-Haynes, y el base fue castigado con técnica por las protestas (77-89). Sant-Roos apagó de nuevo el incendio con un nuevo triple, pero un encontronazo entre Martin y Yusta volvió a caldear el ambiente y apretar a un minuto y medio del final con los tiros libres para el Casademont (85-92). Kelan Martin, desde la esquina, resolvió el desaguisado anterior con un nuevo triple para terminar de finiquitarlo (90-100).