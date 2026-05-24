El Rubial se llena para empujar al Águilas hacia el ascenso

Llegó el momento por el que se está luchando desde agosto. Llegó el momento histórico de disputar el Águilas FC un partido por el ascenso a Primera Federación. Será este mediodía (12.00 horas) en el Centenario El Rubial, donde el equipo costero recibe, en el partido de ida de la final, a la UD Poblense. Para ello, la afición costera, que desde el tramo final de la competición regular ha llenado el estadio, volverá a volcarse con su equipo, creando de nuevo una fiesta futbolística en torno al conjunto blanquiazul.

De las 3.500 localidades de asiento que tiene el Centenario El Rubial, en venta anticipada se han vendido más de 2.000, por lo que el lleno está asegurado. Además, habrá una serie de iniciativas, como una marcha a primera hora de la mañana desde la Fuente de la Pava de la Balsa hasta el aparcamiento que hay junto a El Rubial, donde se va a realizar una Fan Zone.

Una final ante la UD Poblense, que en la primera eliminatoria eliminó al CD Numancia, un equipo que llegó a ser durante 14 jornadas líder en el Grupo III, con jugadores conocidos como el exjugador del Águilas FC Aitor Pons o Fullana, que jugó en el UCAM Murcia. El equipo que entrena Óscar Troya es muy poderoso en el centro del campo y es capaz de construir un fútbol vertical en ataque.

Adrián Hernández, técnico del Águilas FC. / Jaime Zaragoza

Sin confiarse

Por lo que el entrenador costero, Adrián Hernández, no quiere confianzas. "Confianza cero, sabemos de la dificultad del partido", afirmó el técnico en la previa, en la que también ha reconocido que "llegamos en uno de los mejores momentos a nivel colectivo e individual en muchos jugadores. Hay algunos jugadores a los que les falta ese punto de ritmo, pero a nivel colectivo sí, creo que llegamos muy bien".

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Tal es así que cuenta con todos los efectivos, incluido el central Uri, quien, después de más de un mes, esta semana ha comenzado a entrenar con el resto de sus compañeros. Por lo que no se esperan cambios en el equipo titular, con Salcedo en la portería; Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales; Antonio Sánchez y Adri Pérez en el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser, intocables en la medular; quedando los 'Javis', Pedrosa y Castedo, en las bandas; Pipo de enganche; y Boris Kouassi o Chris Martínez, quien podría volver al once como referencia en ataque.