Real Murcia: La tarde de Pedro León y el punto final a un ciclo grana

Pedro León jugará esta tarde su último partido como futbolista. Lo hará en Nueva Condomina, ante su gente y con la camiseta del Real Murcia, el club al que regresó en el verano de 2022 para intentar cerrar su carrera con un ascenso y en el que finalmente vivirá una despedida muy distinta, pero igualmente cargada de simbolismo.

Porque al futbolista muleño, después de 21 años de trayectoria como profesional, le hubiera gustado poder despedirse en La Redonda, puesto que con esa intención prolongó su decisión un año más de colgar las botas. Pero sí que lo hará en el estadio que pisó en su inauguración en 2006 por primera vez, ante miles de murcianistas y rodeado de los suyos en una tarde en la que el partido de la última jornada de Primera Federación ante el Eldense, a las 18.00 horas (Movistar+), se convertirá en el mayor homenaje para el murciano.

Porque los tres puntos que hay hoy en juego pasarán a un plano casi terciario. El Eldense, ya con el ascenso en su bolsillo a Segunda División al tener amarrado la primera plaza, llega a Nueva Condomina sin nada en juego. Al igual que un Real Murcia que, tras una decepcionante e irregular campaña, tan solo le queda pelear por darle la mejor despedida posible a Pedro León sobre el terreno de juego, a poder ser con una victoria, y que supondrá a su vez el punto y final a un ciclo.

Pedro León, emocionado durante el acto de despedida celebrado en Nueva Condomina / Israel Sánchez

Si para Pedro León será su último partido como grana, también puede serlo para varios futbolistas de la actual plantilla que acaban contrato y que todavía se desconoce cuál será su futuro. Ahí entrará en juego Manuel Sánchez Breis a partir de ahora, cuando el Real Murcia comience a diseñar la temporada 2026-2027, en la que quiere subsanar todos los errores cometidos en los últimos años.

Tres entrenadores, la marcha de un director deportivo y revulsivos que no han funcionado, así se podría resumir el año de un Real Murcia que hasta la penúltima jornada ha estado coqueteando con el descenso de categoría. La victoria del pasado sábado ante el Juventud Torremolinos (1-3) permitió llegar a la última fecha del calendario con la tranquilidad absoluta después de estar demasiado lejos de todos los objetivos marcados el pasado verano.

Pedro León, del Real Murcia, celebrando un gol la pasada temporada en la Nueva Condomina. / ISRAEL SANCHEZ

Así pues, el Real Murcia tratará de iniciar una nueva etapa. De rehacerse tanto dentro como fuera del terreno de juego para no volver a estar tan lejos de los mejores. Y una de esas cosas pasan por mostrarse como un equipo mucho más sólido ante sus aficionados, ya que aunque el Real Murcia consiga la victoria esta tarde, finalizará la temporada como uno de los cinco peores equipos en casa de su grupo. Todo lo contrario que su último rival del curso, que ha sustentado buena parte de su ascenso en el Pepico Amat, con 48 puntos en 19 jornadas.

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Pedro León celebra un gol con el Real Murcia en la temporada 06-07. / GLORIA NICOLAS

Pero eso será un asunto a tratar a partir del lunes, porque esta tarde el foco estará puesto sobre Pedro León. Sobre el futbolista que regresó a casa para decir adiós, sobre el murcianista que recibirá el reconocimiento de una afición que despide a uno de sus últimos nexos con La Condomina. Aquel canterano que en 2005 les levantó por primera vez de la vetusta grada y que hoy volverá a hacerlo por última vez. Aunque puede que solo sea sobre el terreno de juego.