El Real Murcia Imperial se mete en la final regional por el ascenso a Segunda RFEF

El Real Murcia Imperial da un paso más en su sueño por ascender a Segunda RFEF. El filial murcianista doblegó en la vuelta de la semifinal regional al Mazarrón (2-0). Los de José David Larrosa sentenciaron la eliminatoria en el segundo acto con los tantos de Eloy Giménez y Meca y redondearon un buen partido ante unos costeros gafados de cara a puerta.

Planteó Keni un encuentro largo, fiando su suerte a una defensa sólida y al contragolpe. Sin embargo, las buenas prestaciones de Jorge Sánchez y Héctor Pérez secaron las acometidas de Arturo y de un Alberto Navarro que, sorprendentemente, dejó sus funciones de zaguero para ponerse el traje de delantero. El Imperial amasaba el juego sin demasiada profundidad y el Mazarrón daba sensación de comodidad en el primer acto. Poco antes del descanso, los murcianistas metieron una marcha más, pero sin premio.

El segundo acto comenzó con un guión similar y una oportunidad protagonizada por Alberto Navarro para el tomate mecánico. El remate del defensa reconvertido se marchó cerca del poste de la meta pimentonera. La entrada de Arturo Pedreño en el costado izquierdo revitalizó un ataque pimentonero que hasta entonces había resultado bastante previsible. Larrosa dejó en vestuarios a un voluntarioso pero discreto Raúl Martínez y reconfiguró su formación de ataque dando especial protagonismo al extremo patiñero.

Ficha técnica Real Murcia Imperial: Manu García, Héctor Pérez, Jorge Sánchez, Rubén Vila, Alonso Yoldi (David Martínez, minuto 85), Joao Costa, Samu Guzmán (Divine, minuto 65), Rubira (Joselu, minuto 65), Meca, Raúl Martínez (Arturo, minuto 46), Meca (Hugo Porras, minuto 83) Mazarrón FC: Lolo, Alberto Navarro (Imad, minuto 70), David Ardil, Iñaki (Johan, minuto 70), Puche (Arranz, minuto 70), Yanfree, Taborda, Gastón, Jiménez (Souleymane Traoré, minuto 84), Murillo, Arturo GOLES: 1-0 Eloy Giménez (minuto 70), 2-0 Meca (minuto 76). ÁRBITRO: Óscar Ruiz Conesa (colegio murciano) mostró la tarjeta amarilla a los visitantes Alberto Navarro (minuto 63), Souleymane Traoré (minuto 85) y Gastón (minuto 90). ESTADIO: Partido correspondiente a la vuelta de la semifinal regional del playoff de ascenso a Segunda RFEF disputado en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

En el día de la despedida de Pedro León, fue otro muleño como Eloy Giménez el que puso el partido de cara para la cantera grana. Un centro de Jorge Sánchez encontró el sorpresivo remate del lateral que adelantó a los locales. Con un Mazarrón herido tras el tanto, el Imperial puso más distancia en el luminoso apenas cinco minutos después. El pichichi pimentonero no falló a su cita con el gol. Meca aprovechó un remate al palo de un incisivo Arturo que acabó el encuentro acalambrado.

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El segundo tanto del Real Murcia Imperial dio paso a los mejores minutos de los visitantes de cara a portería. El Mazarrón se lanzó al ataque a tumba abierta y tuvo una sucesión de grandes ocasiones. Arturo, el veterano ariete cartagenero del cuadro costero, se llegó a topar con el larguero y con un Manu García estelar que salvó en varias ocasiones su imbatibilidad. Con este resultado, el filial grana se medirá en la final regional del playoff al vencedor de la eliminatoria entre el Unión Molinense y el Olímpico de Totana.