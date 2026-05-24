El Real Murcia se despide con una goleada en el homenaje a Pedro León

Justo el día que no había nada en juego, justo el domingo que muchos abonados decidieron no hacer el esfuerzo de trasladarse a Nueva Condomina, justo el día en el que el rival andaba de resaca después de una semana celebrando su ascenso a Primera RFEF, el Real Murcia demostró que sin presión todo es más fácil. Tan fácil que a los cuatro minutos ya dominaban los granas el partido ante el Eldense, tan fácil que cuando acabó el partido los aficionados miraban al marcador y veían un resultado nunca visto esta campaña en NC, porque hubo que esperar hasta la última jornada para saborear un 3-0.

Fue Pedro Benito, aprovechando un gran centro lateral de Cristo Romero, el que ponía el 1-0 en un partido en el que 'los Pedros' parecían repartirse el cariño de la grada. Porque mientras que los aficionados murcianistas lloraban la retirada de Pedro León, esos mismos aficionados deseaban que Pedro Benito pueda continuar vistiendo la grana la próxima temporada. Y es que el gaditano acaba contrato el 30 de junio, y aunque el club ya le ha lanzado una oferta de renovación, habrá que ver si hay otros interesados en pujar más fuerte el atacante.

Pedro Benito abraza a Pedro León / Prensa Real Murcia

Casi a la primera aprovechaba el Real Murcia la caraja de un Eldense que intentaba mantener el honor en la última jornada pero al que se le notaba, especialmente cuando tenía que defender, que la cabeza la tenían más en las celebraciones por el ascenso que en un partido en el que ya no había nada en juego.

De hecho, aunque Óscar Gil tuvo que aparecer para sacar sobre la línea un disparo de Hugo Alba (17'), el Real Murcia tuvo oportunidades para marcharse con una ventaja mayor al descanso. Se la sacó Pablo Valencia a Pedro Benito en el 21, se la sacaron a Palmberg bajo los palos (26) y lo intentó también Óscar Gil.

Tanto fue el cántaro a la fuente que en el 32 el Real Murcia celebraba el 2-0. Palmberg se inventaba un gran balón filtrado y Joel Jorquera batía a Valencia, dejándose también querer por la afición grana, que sabe que nada más acabar la liga el jugador catalán tiene que volver de vuelta a Portugal -está cedido en NC por el Moreirense-.

Solo faltaba el gol de Pedro León

Justo el día que los aficionados granas no tenían ganas de celebrar mucho, solo deseaban que terminara una temporada para olvidar, los de Curro Torres se empeñaban en regalarles aunque fuera una última victoria. Y para que esa victoria fuera perfecta solo faltaba el gol de Pedro Léon, pero al descanso, pese a que el muleño se había probado dos veces ante Valencia, ese deseado tanto se hacía esperar.

Comenzaba la segunda parte una caída de Hugo Alba ante Piñeiro -este domingo Gazzaniga desapareció de la portería en el que iba a ser su último partido como grana- que el colegiado señalaba como penalti, sin embargo el lanzamiento no se llevó a cabo después de que el árbitro pasara por el VAR y anulara su decisión (55'). Y continuaba con una falta lanzada por Pedro León que Álvaro Bustos -había saltado al campo en el 46- remataba con total facilidad a la red, poniendo el 3-0 en el marcador, un 3-0 que no se había visto nunca esta temporada en NC.

Pedro Benito celebra el 1-0 / Prensa Real Murcia

Con esa asistencia se despidió Pedro León del Real Murcia, porque solo unos minutos después Curro Torres le sacaba del campo, regalándole una despedida con honores. Mientras que Jon García e Isi Gómez entraban al campo en el 64 ocupando los sitios de Alberto González y Palmberg, en el 70 el que abandonaba el terreno de juego era el capitán. El '14' se marchaba del campo homenajeado tanto por sus compañeros como por los jugadores del Eldense, que le hacían un pasillo.

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Debut de Pablo Reyes

El mismo día que Pedro León se despedía del fútbol a sus 39 años, un chaval de 17 llamado Pablo Reyes debutaba con la elástica grana. El delantero del División de Honor se sumaba a la lista de jugadores de las bases que han sumado minutos este curso con el primer equipo. Curro Torres le dio la alternativa, ocupando el sitio de Flakus.