Las opciones del Caesa Cartagena de jugar la próxima temporada en Primera FEB

El Caesa FC Cartagena CB tiene abierta una puerta para continuar la próxima temporada en Primera FEB. Después del descenso deportivo, se ha abierto una vía a través de los despachos. Pero el club albinegro es un mero espectador y no tiene ni voz ni voto en esta situación. La continuidad es complicada, pero no imposible, porque debe haber dos vacantes en la categoría, puesto que la primera, según las bases de competición, será ofrecida al cuarto de Segunda FEB.

Una de esas plazas sin cubrir puede llegar por la fusión de los dos equipos mallorquines de la categoría, el Fibwi Palma y el Palmer. Las instituciones de las Islas Baleares, con el concejal de Deporte del Ayuntamiento a la cabeza, Javier Bonet, están intermediando en una fusión entre ambas entidades para unir fuerzas y crear un equipo sólido capaz de luchar por el ascenso a la ACB. Las negociaciones estaban encaminadas. El consistorio, con el apoyo del Gobierno Regional, ha prometido una fuerte inyección económica. Y cuando todo estaba a punto de cristalizar, una lucha de egos ha dejado en punto muerto la fusión. Vincent Palmer, presidente del Palmer, no ha aceptado las condiciones impuestas y ha roto el acuerdo.

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Será en caso de quedarse vacante una segunda plaza en la categoría, como ocurre muchas veces durante los veranos, cuando el Caesa Cartagena sí sería invitado. Y la misma puede ser porque un equipo con plaza decida no salir, o que uno de los ascendidos de Segunda FEB renuncie. En cualquier caso, la FEB tiene la potestad en su próxima Asamblea de cambiar esta norma, algo que ya está en estudio, y dar prioridad al primer descendido. Ahí es donde puede entrar en acción el club cartagenero, que después de la desastrosa temporada ya finalizada, está expectante ante los movimientos que se pueden producir. Pero también deberá cumplir con las exigencias para participar en la categoría. Uno de ellos es presentar un aval de 150.000 euros antes del 30 de junio de 2027, así como pagar una cuota de inscripción de 36.000 euros. En ese caso, el tiempo jugará en su contra.