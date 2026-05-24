El Olímpico de Totana sorprende al Molinense y se clasifica para la final regional de los play off de ascenso a Segunda RFEF. Triunfo por 0-2 del conjunto alfarero, gracias a los goles de Albert y Dani Franco. Ahora, el Olímpico se enfrentará al Real Murcia Imperial por un puesto en la fase nacional, el último paso para optar a un puesto en la cuarta categoría del fútbol nacional.

El Sánchez Cánovas presentaba uno de los mejores ambientes de los últimos años. Lleno hasta la bandera, con una nutrida representación alfarera que viajó desde Totana para vivir en directo el desenlace de una eliminatoria que había quedado en tablas tras el empate sin goles de la ida. El escenario era el ideal para que la partida encontrara, por fin, su veredicto.

Ficha técnica Unión Molinense: Hugo, Alonso, Junior, Álvaro, Víctor (Isma Rubio, 67), Josema (Sergio Martínez, 67), Fran Guerrero (Chiqui, 67), Agulló, Raúl Martínez (Membrives, 80), Feli (Guille Lozano, 58) y Samu. Olímpico de Totana: Peña, Adri Miñarro, Michi, Álvaro, Velasco, Hamza, Basti, Pechu, Albert, Dani Bermejo (Dani Franco, 65) y Andresito (Serrano, 81). Goles: 0-1. Min. 64: Albert. 0-2. Min. 90: Dani Franco. Árbitro. Amarillas a Samu, Javi Alonso, Junior y Raúl Martínez; y a Velasco. Campo. Sánchez Cánovas.

El Olímpico arrancó mejor, con varios acercamientos que mantuvieron alerta a Hugo Gil. El más claro, un disparo lejano de Andresito que obligó al guardameta local a emplearse con seriedad. Sin embargo, con el paso de los minutos el Molinense fue haciéndose con el control del partido y acorralando al conjunto visitante. El problema para los locales era el mismo que en la ida: la incapacidad para culminar las ocasiones. Así, sin que ninguno encontrara el golpe definitivo, ambos equipos se marcharon al descanso con el marcador en blanco.

La segunda parte cambió el color del encuentro. El Olímpico salió con otra energía y fue tomando las riendas de un partido que el Molinense creía dominar. Y en el minuto 64 llegó el momento estelar: Albert recibió el balón lejos del área y sin dudar soltó un disparo que sorprendió a todos los presentes, incluido Hugo Gil, incapaz de llegar a una pelota que se coló describiendo una trayectoria imposible. Un golazo de los que no se planifican pero que en el momento justo valen una final.

Yúfera movió el banquillo con urgencia buscando el empate. El Molinense lo intentó con más corazón que cabeza, pero sin generar peligro real sobre Peñas. El Olímpico administró la ventaja con criterio y oficio hasta la última jugada previa al pitido final donde Dani Franco le puso la guinda con el segundo.

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El Olímpico de Totana está en la final regional, donde se medirá al Real Murcia Imperial.