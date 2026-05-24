Liga Endesa: Casademont Zaragoza - UCAM Murcia, en directo

En directo: Casademont Zaragoza - UCAM Murcia (12.30 horas, DAZN)

Primer cuarto

Sorprendió Sito Alonso de inicio con la salida de Sant-Roos en un quinteto sin bases. El alero cubano parecía llevar las riendas en un principio, un recurso utilizado en situaciones puntuales esta temporada, al contrario que en las dos anteriores, y eso permitió al UCAM generar juego también a través de Radebaugh y Hands. El escolta fue otra de las novedades en el quinteto, junto a Nakic, y suyo fue el primer triple para los visitantes (4-3). Sin embargo, fue el Casademont Zaragoza el que llevó el ritmo en estos primeros compases, mucho más concentrado y sólido en las dos canastas gracias a su alternancia defensiva (8-3). Aunque no tardó en responder el equipo universitario para igualar esta lucha con otro triple de Radebaugh y una buena circulación de balón (8-7). Tras un triple de Joaquín Rodríguez, y a los seis minutos de partido, el técnico del UCAM apostó por variar el plan.

Saltaron a pista de una tacada DeJulius, Cacok, Martin y Raieste y la respuesta fue inmediata con los primeros puntos de Kelan Martin y otro triple del estonio para voltear el marcador (11-13). Sin embargo, un golpe en la rodilla le hizo al alero retirarse al banquillo a los pocos segundos. No se arrugó el UCAM ante los contratiempos, puesto que dos buenas acciones de Cacok en la pintura obligó al Casademont a pararlo con tiempo muerto (13-17). El equipo local intentó reaccionar, algo que cortaron rápidamente tanto el pívot del UCAM como Kelan Martin, con un nuevo triple, para cerrar este cuarto con ventaja (17-22).

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, colocando un tapón ante el local Olaseni. / ACB Photo/Esther Casas

Segundo cuarto

Los primeros minutos del segundo cuarto fueron una auténtica exhibición del UCAM Murcia en cuanto a juego de equipo y fondo de armario. Ante la intensa defensa del Casademont Zaragoza sobre DeJulius, que llegó a desconectar al base por momentos a pesar de sus cinco asistencias en la primera mitad, el equipo universitario respondió con un gran juego colectivo en el que destacó Kelan Martin. El ala-pívot ofreció un recital ofensivo, con su repertorio de triples (5/6 al descanso) y 15 puntos que ayudaron a tomar ventaja (21-30). En este tramo también destacó Rubén López de la Torre, con minutos de calidad en el partido tras la dolencias de Raieste, que no le impidieron regresar después a pista, y ofreciendo un gran impacto en la pista. A cinco minutos para el descanso el marcador era de 27-35 tras un parcial de 6-2 del Casademont. Sin embargo, a partir de ahí se empezó a torcer todo.

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Porque el UCAM se cargó de faltas en su juego interior y al Casademont, necesitado por el resto de resultados, no le temblaron las piernas a la hora de dar un paso adelante. Fue entonces cuando irrumpió Bell-Haynes y Sito Alonso apostó por la electricidad de Forrest ante el marcaje sobre DeJulius, pero tras varios minutos tensos y sin anotar, fue el equipo local el que supo leer mejor la situación con cinco puntos consecutivos de Wright-Foreman que lo cambiaron todo (40-40). Un parcial de 11-3 que intentó cortar en el tramo final el UCAM con la vuelta de Hands a pista, pero que acabó con un marcador muy apretado (43-45).