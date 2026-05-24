Al Jimbee Cartagena se le escapa la última Copa del Rey

El Jimbee Cartagena no pudo llevarse el título de la Copa del Rey 2026 tras caer en una agónica final ante el Jaén Paraíso Interior por 3-5. En un choque de altísima intensidad marcado por los detalles y la fe del conjunto andaluz, el cuadro portuario se quedó sin el ansiado doblete a la espera de un play off liguero que ahora afrontará con sed de revancha.

A pesar de que el Jaén arrastraba un enorme desgaste físico tras eliminar al Barça en una agónica tanda de penaltis,mientras el Jimbee llegaba más entero tras superar con autoridad al Valdepeñas, la final se disputó a un ritmo frenético. Duda intentó asfixiar a su rival con rotaciones cortas para explotar ese cansancio, pero el cuadro jienense demostró por qué tiene un idilio especial con los torneos del KO. Dos meses después de levantar la Copa de España, el Jaén volvió a exhibir su tremendo gen competitivo en las finales para tumbar a un Jimbee que compitió hasta el último segundo, pero al que la fortuna le dio la espalda sobre todo tras ir ganando 3-2.

El encuentro arrancó cumpliendo fielmente con las expectativas. Se preveía un choque de alta intensidad, duro y con dos plantillas de perfil agresivo sobre la pista; de hecho, antes de cumplirse el primer minuto de juego, ambos conjuntos ya habían estrenado su casillero de infracciones.

Tras una sucesión de acometidas estériles en las dos áreas, el primero en golpear fue el Jaén. En una notable triangulación del cuadro andaluz entre Míchel y Mati Rosa, el primero ensayó un potente disparo lejano que Joao Salla, con un genial taconazo, desvió para cambiar la trayectoria del esférico. Un auténtico golazo que adelantaba a los suyos y desataba la locura entre la mayoritaria afición jienense.

Sin embargo, el jarro de agua fría apenas duró unos segundos, ya que este Jimbee Cartagena es un auténtico especialista en encajar golpes y levantarse de inmediato. Prácticamente en la siguiente jugada, Motta ejecutó un libre directo incontestable para firmar las tablas de nuevo.

Tras estos dos zarpazos tempraneros, el partido entró en una fase de tremenda igualdad. En las filas meloneras, el peligro y las transiciones ofensivas llevaban la firma de Cortés y el propio Motta. Por parte del Jaén, un Míchel hiperactivo se convertía en el principal quebradero de cabeza para la zaga cartagenera.

El gran hándicap para el cuadro dirigido por Duda no tardó en llegar en forma de faltas. A falta de ocho minutos para el intermedio, los locales ya sumaban cuatro infracciones, y la quinta cayó cuando restaban 7:22 en el electrónico. La constante agresividad en los duelos obligó al técnico hispano-brasileño a modificar sustancialmente la propuesta defensiva en el tramo final del primer periodo para intentar evitar el doble penalti.

Pese a remar condicionado, en el minuto 15 llegó la recompensa para el Jimbee. El cuadro cartagenero culminó la remontada gracias a una genialidad de Osamanmusa. El internacional tailandés cazó un gran balón filtrado por Mellado, se giró con su habitual potencia y, con un zurdazo cruzado impecable, batió a Espíndola para firmar el 2-1.

Ficha técnica: JIMBEE CARTAGENA: Chispi, Tomaz, Cortés, Gon Castejón y Waltinho -cinco inicial-. Pablo Ramírez, Motta, Osamanmusa, Juninho, Mellado, Darío Gil, Lucas Farias y Jesús Izquierdo. JAÉN PARAÍSO INTERIOR: Espíndola, Joao Salla, Bynho, Míchel y Mati Rosa -cinco inicial-. Dani Zurdo, Esteban, Nando, Ribeira, Mareco, Alan Brandi y Lemine. GOLES: 0-1. Min. 3: Joao Salla. 1-1. Min. 4: Motta. 2-1. Min. 15: Osamanmusa. 2-2. Min. 20: Joao Salla. 3-2. Min. 22: Tomaz. 3-3 Min. 24: Cortés (p.p.). 3-4. Min. 30: Mati Rosa. 3-5. Min. 38: Míchel. ÁRBITRO: David Urdanoz y Diego Martínez. TARJETAS: Mellado y Cortés; por parte del Jimbee Cartagena y a Nando, Esteban y Lemine, Espíndola, Dani Zurdo, Míchel y Alan Brandi por parte del Jaén. Expusado a Darío Gil por doble amarilla (28). PABELLÓN: Pabellón Multiusos de Cáceres (5.000 espectadores)

Cuando el partido parecía controlado de cara al descanso, el fantasma de las faltas terminó por penalizar al Jimbee. A falta de un minuto para el paso por vestuarios, Pablo Ramírez cometió la sexta infracción. Joao Salla asumió la responsabilidad y, con un lanzamiento de doble penalti magistral, superó a Chispi para devolver las tablas al marcador.

Con el 2-2 se llegó al ecuador del choque. La sensación sobre el parqué era que, cada vez que el cuadro cartagenero lograba combinar con velocidad, el Jaén sufría en exceso, viéndose incapaz de maniatar a los de Duda con la misma solvencia con la que lo habían hecho veinticuatro horas antes en las semifinales frente al Barça. Eso sí, todo abierto para la vuelta.

Cúmulo de infortunios

El Jimbee Cartagena se marchó al descanso con un 2-2 y la certeza de que, cuando combinaba con velocidad, superaba con creces a un Jaén que no lograba frenarlo como hizo ante el Barça en semifinales.

Con esa confianza, el cuadro de Duda firmó una reanudación fulgurante. Tras tres avisos serios de Osamanmusa, Cortés y Mellado, Tomaz Braga cazó un balón suelto para fusilar con un derechazo el 3-2. Sin embargo, justo cuando los meloneros dominaban, se desató un auténtico carrusel de desgracias. La primera llegó de inmediato: Espíndola ensayó un disparo lejano, Chispi rechazó el esférico y este impactó en la cara de Cortés antes de colarse en la portería. Un cruel e involuntario autogol que significaba el 3-3.

El golpe definitivo llegó poco después. Darío Gil vio la segunda amarilla en una acción muy rigurosa, dejando al Jimbee en inferioridad. El Jaén arriesgó con el portero-jugador y, tras dos minutos de resistencia numantina cartagenera, la tragedia se consumó: una fatídica pérdida de Mellado en el área propia permitió a Mati Rosa cazar el rechace y certificar un doloroso 3-4. En un abrir y cerrar de ojos, el infortunio castigaba con dureza al Jimbee.

Tras ese tanto, se desató el carrusel de ocasiones de peligro del Jimbee, pero emergió un Espíndola espectacular que, con varias intervenciones de mérito, evitó el empate mientras el cronómetro corría en contra. Ante esta situación, Duda se vio obligado a mover ficha y el técnico de Florianópolis apostó por el juego de cinco con portero-jugador cuando restaban tres minutos para el final.

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A la contra llegó el 3-5 de Míchel que sentenciaba el choque y confirmaba el título copero para un Jaén que supo ser más efectivo. El Jimbee vuelve a quedarse a las puertas de ser campeón de la Copa del Rey.