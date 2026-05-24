Jesús Montoya y Nuria Durán ganan la Ruta de las Iglesias de Cehegín

Jesús Montoya y Nuria Durán se alzaron con la victoria en la duodécima edición de la Ruta de las Iglesias que acogió el municipio de la comarca del Noroeste de Cehegín.

Organizada por el Club Deportivo Quípar en colaboración con el ayuntamiento de Cehegín, a través de su concejalía de Deportes, esta edición 2026 volvió a poner en valor uno de los eventos deportivos más singulares del municipio, combinando actividad física, convivencia y la belleza del entorno urbano e histórico. La prueba recorrió los principales monumentos de la ciudad, a través de una trazado de diez kilómetros por el casco antiguo de la ciudad y sus constantes pendientes.

Carrera/Ruta de las Iglesias en Cehegín_204 / Enrique Soler

Este año la prueba tuvo tres modalidades, 10K y 5K de carrera a pie, y una marcha de senderismo de 5 kilómetros, en la que se dieron cita más de 400 participantes.

Montoya, del Club del Triatlón Archena, que venía de vencer en la decimonovena edición del Triatlón de Cartagena, paró el crono en 35:28. La segunda plaza fue para Ginés Fernández (38:39), completando el cajón Felipe Durán, ganador de la edición 2025 (39:11), ambos del Club PBF Endurance.

Carrera/Ruta de las Iglesias en Cehegín_200 / Enrique Soler

En féminas, la corredera Nuria Durán, del Club PBF Endurance, pasó por la línea de meta en 45:37, seguida por Silvia García, del Lorquí Runner (48:44), completando el podio Raquel del Amor (50:11).

En la 5K, la victoria fue para Tomás Moya, del AD Cehegín Triatlón, que invirtió un tiempo de 19:15, mientras que en segundo lugar entró Juan Gomariz, del Grupo Alcaraz (19:48). El tercer puesto fue para Adrián Rodríguez (20:33).

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Carrera/Ruta de las Iglesias en Cehegín_192 / Enrique Soler

Final de vértigo en féminas de esta categoría con el sprint final que protagonizaron Sara Lorca y Laura Puche, del Cueva de Nerja Atletismo, que cruzaron el arco de meta en 23:05 y 23:06, quedando en primer y segundo lugar, respectivamente. En tercera posición quedó Antonia Fernández, del Club PBF Endurance (23:55), que el año pasado se alzaba con esta categoría de la prueba.