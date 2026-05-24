La fase regional de ascenso a Segunda Federación busca hoy a sus dos finalistas

Este domingo no es un domingo cualquiera en cuanto a fútbol de barro se refiere; es el día en el que se despejará la incógnita y conoceremos de forma definitiva a los dos equipos que se batirán en duelo en la gran final territorial por el ascenso a la Segunda RFEF para tener al representante del grupo XIII en la final nacional ante el representante navarro.

Las espadas están en todo lo alto tras unos duelos de ida que dejaron las dos eliminatorias completamente abiertas, abonadas a una igualdad máxima y con la indudable sensación de que la clasificación se va a terminar decidiendo por detalles.

No hay margen de error, pero sí una pequeña red de seguridad para los que actúan ante su público: el Real Murcia Imperial y la Unión Molinense encaran la vuelta con la ventaja competitiva que otorga el factor campo. En caso de que persista la igualada tras los noventa minutos reglamentarios y la posterior e inevitable prórroga, la mejor clasificación liguera otorgará el pase a los locales, obligando a sus rivales a tener que buscar la victoria de forma obligatoria para no morir en la orilla.

Nueva Condomina, escenario del primer duelo

La matinal del domingo arranca fuerte en el coliseo grana. A las 11:00 en Nueva Condomina se ven las caras Real Murcia Imperial y Mazarrón. Tras el vibrante empate de la ida disputado en el Francisco Artés Carrasco de Lorca, el filial murcianista recibe al ‘tomate mecánico’ con el firme objetivo de sellar su pase a la final. Para este envite definitivo, el técnico grana Larrosa va a contar con un arsenal de quilates. El filial llega reforzado gracias a la incorporación de tres futbolistas que han estado en dinámica absoluta del primer equipo en las últimas semanas: Alonso Yoldi, Jorge Sánchez y, por encima de todo, el 'fichaje de campanillas' de Héctor Pérez. El central, consolidado como un fijo en los esquemas de la primera plantilla, baja para aportar empaque y ese último impulso necesario a la zaga imperialista.

La presión estará del lado grana, pero se espera que la afición responda. Con el primer equipo jugando por la tarde para despedir al eterno Pedro León, el murcianismo tiene la oportunidad perfecta de firmar una jornada completa en Nueva Condomina, arropando desde temprano a sus cachorros.

Enfrente estará un Mazarrón que llega seriamente mermado en su parcela ofensiva. Los costeros viajan con dos bajas sensibles: David Valdeolivas, que sigue en el dique seco por lesión, y Saúl, el ariete que anotó el único tanto mazarronero en la ida, pero que terminó expulsado. Sin ellos, Arturo, el indiscutible pichichi del equipo, se queda como el único faro y la principal referencia arriba. Pese a las adversidades y a la obligación de arriesgar que dicta el reglamento, el ADN no se negocia: los pupilos de Keni siempre van al ataque, y no se prevé que vayan a especular en la capital.

En Molina se juega la segunda partida de ajedrez

A las 19:15, el Sánchez Cánovas de Molina de Segura vestirá sus mejores galas para albergar una auténtica batalla táctica entre la Unión Molinense y el Olímpico de Totana. El 0-0 cosechado en el Juan Cayuela dejó patente que ninguno está dispuesto a regalar nada. En tierras totaneras se vio un choque muy cerrado, de mucha brega y muy parecido a una partida de ajedrez, en el que el conjunto alfarero fue ligeramente superior, pero no logró traducir ese dominio en una ventaja real para la vuelta.

Esa falta de colmillo condena ahora al Olímpico a tener que asaltar el territorio molinense si quiere estar en la final. No es una utopía para los totaneros, ya que durante la fase regular de la liga doméstica consiguieron llevarse los tres puntos de este mismo escenario con un ajustado 1-2, un precedente que sin duda espoleará los ánimos visitantes.

Por su parte, la Unión Molinense de Sergio Yúfera quiere hacer valer el calor de su público para imponer su ley. El objetivo de los locales es claro: adueñarse de la posesión, someter al rival bajo el ritmo de juego que más les conviene y encarrilar la eliminatoria por la vía rápida para evitar el desgaste agónico de una prórroga. No obstante, el factor del tiempo extra juega a su favor; al igual que el Imperial, un empate tras los 120 minutos clasificaría a los conserveros por su condición de local y mejor posición clasificatoria. La segunda partida de ajedrez promete.

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