Duda arremete contra los árbitros: "Hay que ser tramposo y engañar para poder conseguir ventaja"

Duda no pudo ocultar su indignación con la pareja arbitral tras caer en la final de la Copa del Rey frente al Jaén Paraíso Interior. De hecho, su rueda de prensa, donde sus palabras estuvieron cargadas en algunas ocasiones de ironía, se centró en ello. Felicitó al Jaén por el triunfo y también porque “son más listos que nosotros para manejar a los árbitros, que son los que tenían que estar aquí porque han sido los protagonista del partido. Sin ver el video todavía, se han sumado diez acciones que nos han perjudicado. Suena a llorón, pero estoy cansado, te quitan las ganas de que te guste el fútbol sala porque el tramposo sale ganando, por conseguir engañar, sale ganando”, explicó un técnico que fue más allá: “Somos un equipo muy ingenuo y eso nos perjudica siempre. En cuatro o cinco partidos de liga nos han quitado puntos, y ahora, una final de Copa. Además, nos dan la razón después, pero ya no sirve de nada porque el campeón se lleva el título para su casa”.

Esas decisiones a las que hacía alusión “han marcado las diferencias”, ha añadido el preparado, quien preguntó por qué le mostraron a Darío Gil una tarjeta amarilla en la primera parte. “Y luego la quinta o sexta falta que ha forzado Alan Brandi. ¿Es que no lo han visto jugar nunca, no saben cómo saca partido de esas situaciones? El entrenador tiene que fomentar a sus jugadores que se tiren y estoy muy cansando de eso. No es un ataque al Jaén, que es un equipo que compite muy bien, pero no puede ser que ese camino sea el más ventajoso para conseguir las cosas”.

El hispanobrasileño siguió con sus lamentaciones: “Nosotros tuvimos 75 rechaces en el área que no entraron, y de eso no me puedo quejar, pero la expulsión de Darío Gil no tiene sentido”, apuntó, para hacer alusión también a la “quinta falta a Míchel, que sale cojeando y riéndose” y que “me parece un disparate, todo un disparate”.

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Con los play off a la vuelta de la esquina, Duda no entró a valorar si la derrota puede pasar factura a sus jugadores: “Ahora mismo hay que respirar, no tenía ni que estar aquí, porque aquí tenían que estar los árbitros y el campeón”, para apuntar que “siempre voy de colaborador a la Federación y me llaman luego me dan”. La solución para el técnico del Jimbee “es cambiar el modelo de fichajes, pero yo no sé. Hay que ser tramposo, insisto, hay que engañar para poder conseguir ventaja, entonces no sé qué sentido tiene este deporte”, terminó diciendo.