Cartagena se vuelca con la Run For Parkinson

Cartagena se volcó con la Run For Parkinson. En esta segunda edición, con dorsales agotados desde hace diías, la iniciativa de César Martínez superó todas las expectativas, co el apoyo del ayuntamiento de Cartagena, con la concejala Cristiana Mora al frente, Inmohogares, Alviento, Arocam y Ñam Ñam, entre otros.

II Run for Parkinson/Alex Moreno_1109724 / Alex Moreno

La segunda Run For Parkinson tuvo como vencedor absoluto al triple ganador de la Ruta de las Fortalezas, Ramón Navarro, con un registro de 21:53, seguido de su compañero del Team Ramón Entrenos Germán Gutiérrez, con 22:06, y de Juan Pedro Solano, del Mandarache, con 23:33.

Isa Pelegrín, del Runtritón UNED ES Cabezo Ventura, fue la primera dama, parando el crono en 25:21, seguida de Alicia Antón, con 26:54, y de Paula Sánchez, con 27:22.

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II Run for Parkinson/Alex Moreno_1109596 / Alex Moreno

En promesas subieron a lo más alto del podio Elena García y Leo Carnero; en sénior, Paula Sánchez y Carlos Barbosa; en MB, Alicia Antón y Andrés Rosique; y en MC, Michaela Edwards y Albero Rodríguez Lago.