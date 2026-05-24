Un Betis de Champions cierra el curso ante el Levante en La Cartuja

El Real Betis Balompié y el Levante Unión Deportiva cierran este sábado por la noche LaLiga en La Cartuja en un duelo con guiones muy diferentes. Los verdiblancos llegan a la cita de final de fiesta con la Champions League en el bolsillo y pensando en las despedidas veraniegas que pueden producirse en sus filas, como Adrián San Miguel, que colgará los guantes. En cambio, los granotas llegan con la vida en juego, con la permanencia pendiente de ser certificada con un punto e incluso sirviéndoles a los de Luís Castro una derrota en el peor de los escenarios en tierras hispalenses.

Adrián San Miguel pone fin a su trayectoria en el verde

Poco a poco ha ido siendo un secreto a voces, pero Manuel Pellegrini ha sido contundente en rueda de prensa, Adrián San Miguel se retira: "Ha sido un aporte muy importante para nosotros, ha hecho muy bien su rol de portero cuando le tocó. Hicimos muy buena Copa del Rey con él en portería, el último no fue un buen partido del equipo, no sólo de él. Ha conversado con el club y ha decidido poner fin a su carrera". Sin duda, será un día especial para ese chiquillo de Su Eminencia que vio cumplido su sueño.

No sólo será el bético nacido en Sevilla quien ponga fin a su trayectoria en el Betis, también Ricardo Rodríguez cumple contrato como Cédric Bakambu, otros dos integrantes de la primera plantilla que dirán adiós a la disciplina verdiblanca. También, si todo se cumple, será el último día de Chimy Ávila en una convocatoria bética, puesto que hay una cláusula en su contrato que posibilita a la entidad de las trece barras rescindir el tiempo restante.

Aparcando a los mencionados, los lesionados Ángel Ortiz, Aitor Ruibal y Marc Bartra tampoco serán de la partida, como Sergi Altimira y Sofyan Amrabat, que se quedaron en el gimnasio y no estarán en los planes del Ingeniero para medirse al Levante. El de Cardedeu parece destinado a salir este verano y con el pivote marroquí hay cada vez más dudas de su continuidad tras un año cedido de luces y sombras con una Copa África que condicionó más de lo esperado.

Manuel Pellegrini, en un partido que puede conseguir el récord de puntos como local, pero que clasificatoriamente hablando no tiene nada en juego, podría diseñar un esquema algo atípico con mucha creación y quizás algo de finalización. Existe la posibilidad de ver coincidir sobre el césped a toda la constelación de magos béticos.

La confluencia de Pablo Fornals bajando a la base, clave en el esquema, el brasileño Antony con ganas de reivindicarse tras quedar fuera de la lista del Mundial y agotando las vías de estar en el certamen si hubiera bajas, el eléctrico Ez Abde por banda izquierda, junto a la clarividencia de Gio Lo Celso e Isco Alarcón emulando aquel sistema de falso nueve, invita a vislumbrar un fútbol asociativo de muchos quilates. Es sólo una opción, pero bendita ella si los béticos pueden disfrutar de tantos jugones juntos.

Alineación del Real Betis Balompié

El Levante busca la permanencia ante Betis insaciable

Llega exigido a la capital andaluza el Levante, que depende de sí mismo para ser una campaña más equipo de Primera División. Aunque la derrota pueda terminar siendo de buen agrado, un empate evitaría cálculos innecesarios y tensiones que más de uno querrá evitar. Con 42 puntos, en La Cartuja si muestra el nivel de jornadas anteriores podría conseguir el objetivo.

La necesidad de los de Luís Castro confronta directamente con un Betis que quiere cerrar el curso con una nueva alegría. Persiguiendo esos 36 puntos que darían mucho que hablar en el primer año fuera del Villamarín, también significaría enganchar la tercera victoria consecutiva en una Cartuja que ha presenciado un 2026 en el que pudo atar más puntos como local.

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A las 21:00, cuando el balón eche a rodar, todo lo descrito pasará a un segundo plano y el fútbol dictará sentencia entre béticos y levantinistas en un fin de curso en el que los de Pellegrini tienen un claro sobresaliente en el torneo de la regularidad.