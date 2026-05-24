El Águilas se estrella ante un Poblense con orden y criterio

La final por el ascenso a Primera RFEF se decidirá el próximo domingo en Sa Pobla después de empatar sin goles el Águilas FC ante la UD Poblense (0-0). Lo intentó el conjunto local durante todo el partido, pero no supo superar a un rival muy bien plantado en defensa, que no dejó fisuras y que con un fútbol trabado en la medular, no dejarles opciones a los jugadores costeros.

La jornada matinal se presentó de la mejor forma, con la afición que llenó el Centenario El Rubial volcada con su equipo, al que le faltó un punto de intensidad para superar al conjunto mallorquín, que realmente fue el que sí supo llevarse el partido a su terreno, un encuentro trabado, con poco fútbol y poca continuidad en las jugadas. El choque registró pocas ocasiones y tuvo poca historia, más allá de un equipo costero que quería llegar al área del visitante Sabater, y un Poblense que basaba su apuesta ofensiva en balones largos buscando a Aitor Pons y a Prohens. Sus argumentos, en cualquier caso, fueron más variados, con un juego coral y sacrificado que no supieron contrarrestar los costeros. Tan solo una ocasión de Javi Pedrosa para los locales y otra de Marco Alarcón para los visitantes, fue el saldo de la primera parte.

Ficha técnica Águilas FC: Salcedo, Johan Terranova, Antonio Sánchez, Adri Pérez, Héctor Martínez (José Mas, 46), Mario Abenza, Yasser, Javi Pedrosa (Kevin Manzano, 76), Pipo (Aitor, 72), Javi Castedo (Chris Martínez, 61) y Boris Kouassi (Fer Martínez, 72). UD Poblense: Sabater, Marc Gacía, Martí, Payeras, Fullana, Gioquinto (Gori, 76), Soler (Dani Nieto, 85), Marco Alarcón (Montiel, 86), Onofre, Aitor Pons (Penyafort, 61) y Joan Prohens (Salvá, 76). Árbitro: Ignacio Bordón (madrileño). Amonestó a los locales Héctor Martínez, Adri Pérez, Chris Martínez; y al visitante Marc García. Campo: Centenario El Rubial, con unos 3.500 aficionados en las gradas.

Sin embargo, en la segunda entrega, con un fútbol más trabado, llegaron las ocasiones de los visitantes Soler y de Penyafort, aunque las claras más fueron de los costeros con un lanzamiento lejano de Yasser, que salió fuera por muy poco, y un remate muy tímido de Boris Kouassi que atrapó el portero Sabater, quien se convirtió en héroe de su equipo al sacar en el tiempo añadido un balón que entraba por la escuadra a lanzamiento de Chris Martínez.

Con todos estos ingredientes, los blanquiazules se jugarán el ascenso a Primera RFEF en una final, ahora a un solo partido, en el municipal de Sa Pobla, en donde estarán acompañados por más de dos centenares de aguileños.

Los costeros marcaron el ritmo desde el inicio, llegando al área visitante, pero sin poder superar a una defensa bien posicionada y expeditiva, que no dio opción a los de Adrián Hernández, una iniciativa que se encontraba con el juego directo de los mallorquines, que avisaron de su poder ofensivo al cuarto de hora, en una jugada que no acertó a despejar la defensa blanquiazul, quedando el balón para Marco Alarcón, quien desde fuera del área obligó a Salcedo a realizar una gran intervención para evitar el gol.

Los balones directos obligaron a los costeros a no dormirse en defensa, con Antonio Sánchez y Adri Pérez, junto con las coberturas de Héctor Martínez, que evitaban que los balones llegaran con claridad a los arietes Prohens y Aitor Pons.

Las llegadas por las bandas de los costeros no dieron resultado. Los centros laterales no permitían remates limpios a Boris Kouassi. Tampoco el juego interior, las triangulaciones de Pipo con Mario Abenza y Javi Castedo, encontraron pasillos hacia la portería de Sabater. Una jugada repetida que solo tuvo resultado pasada la media hora, cuando Pipo controló en el área y, rodeado de rivales, encontró una fisura para servir a Javi Pedrosa, a quien solo la mano de Sabater le impidió el gol.

El segundo acto arrancó con un Águilas FC más incisivo, pero solo duró el tiempo de conseguir una jugada con hasta tres remates a la portería visitante, pero José Mas, Javi Castedo y Boris Kouassi no acertaron con la portería. A renglón seguido, los visitantes pusieron a prueba a Salcedo con un lanzamiento de Soler. No había forma de superar a un equipo muy sólido en defensa, teniendo que esperar a la media hora para que Yasser dispusiera de un espacio franco desde fuera del área para enviar el balón por encima del larguero. Los mallorquines también tuvieron la suya, en una jugada en la que el balón se paseó por delante de la portería sin encontrar rematador, y cuando lo encontró, llegó Yasser para evitar el remate a Salvá. Los costeros dispusieron de dos claras ocasiones, que se encontraron con Sabater: un remate tímido de Boris Kopuassi y un lanzamiento en el tiempo añadido de Chris Martínez desde fuera del área que despejó a córner el cancerbero visitante con una espectacular parada.

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Ahora, después de despedirse de su afición tras una espectacular temporada, toca pensar en encontrar el gol en el partido de vuelta el próximo domingo en el Municipal de Sa Pobla para poner la guinda a la temporada con el ascenso a Primera RFEF.