El Puertas Padilla Cartagena, campeón de la liga de bádminton por primera vez

El Club Bádminton Puertas Padilla Cartagena se proclamó campeón del Top 10 Iberdrola, la máxima competición por clubes española, al vencer por 0-3 al defensor del título y equipo más laureado de la historia, el Recreativo IES La Orden de Huelva, en el partido de vuelta de la final.

Después de la victoria por la mínima (4-3), se presumía un duelo muy reñido, pero el triunfo de Samuel Oscar Jones y Nikol Carulla en doble mixto ante Mark Caljouw y Cristina Teruel (5-11, 8-11, 11-10 y 8-11) en el primer duelo, resultó clave, ya que puso la remontada muy cuesta arriba a los onubenses. La sentencia llegó en el choque de dobles femenino que jugaron Elena Lorenzo y Nikol Carulla frente a Silvia Redondo y Laura Santos (9-11, 6-11 y 10-11), un punto con el que ya el Puertas Padilla se adjudicaba el primer título de su historia y rompía la hegemonía de su rival, que había conquistado hasta en diez ocasiones la liga.

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En el tercer partido, con todo ya decidido, Samuel Oscar Jones y Jaume Pérez sentenciaron el claro triunfo cartagenero al derrotar con una remontada al olímpico Pablo Abián, mejor jugador de la historia del bádminton español, y Alejandro Pérez, en cinco sets (10-11, 11-6, 11-6, 10-11 y 6-11). De esta forma, el Puertas Padilla inscribía por primera vez su nombre en la nómina de campeones de liga.