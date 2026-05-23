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El Puertas Padilla Cartagena, campeón de la liga de bádminton por primera vez

El conjunto cartagenero acaba con la hegemonía del Recreativo La Orden con una victoria contundente a domicilio

El Puertas Padilla Cartagena, levantando el título de campeón de liga

El Puertas Padilla Cartagena, levantando el título de campeón de liga / FEB

Dioni García

Dioni García

El Club Bádminton Puertas Padilla Cartagena se proclamó campeón del Top 10 Iberdrola, la máxima competición por clubes española, al vencer por 0-3 al defensor del título y equipo más laureado de la historia, el Recreativo IES La Orden de Huelva, en el partido de vuelta de la final.

Después de la victoria por la mínima (4-3), se presumía un duelo muy reñido, pero el triunfo de Samuel Oscar Jones y Nikol Carulla en doble mixto ante Mark Caljouw y Cristina Teruel (5-11, 8-11, 11-10 y 8-11) en el primer duelo, resultó clave, ya que puso la remontada muy cuesta arriba a los onubenses. La sentencia llegó en el choque de dobles femenino que jugaron Elena Lorenzo y Nikol Carulla frente a Silvia Redondo y Laura Santos (9-11, 6-11 y 10-11), un punto con el que ya el Puertas Padilla se adjudicaba el primer título de su historia y rompía la hegemonía de su rival, que había conquistado hasta en diez ocasiones la liga.

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En el tercer partido, con todo ya decidido, Samuel Oscar Jones y Jaume Pérez sentenciaron el claro triunfo cartagenero al derrotar con una remontada al olímpico Pablo Abián, mejor jugador de la historia del bádminton español, y Alejandro Pérez, en cinco sets (10-11, 11-6, 11-6, 10-11 y 6-11). De esta forma, el Puertas Padilla inscribía por primera vez su nombre en la nómina de campeones de liga.

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