El Jimbee Cartagena vence a Valdepeñas y se mete en la final de Copa del Rey

Triunfo de autoridad del Jimbee Cartagena sobre Viña Albali Valdepeñas en la semifinal de la Copa del Rey. Pese al mal inicio de partido, el cuadro cartagenero se repuso con dos tantos que le dieron la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda mitad, los manchegos buscaron el empate, pero el Jimbee encontró otros tres tantos a la contra. Un gol del meta Pato en los instantes finales dejó el partido en el 5 a 2 definitivo que clasifica al cuadro rojiblanco para su tercera final de Copa de la historia. El domingo buscará el título frente al ganador del Barça - Jaén Paraíso Interior.

No comenzó bien el partido el Jimbee Cartagena, que saltó a la pista con Chispi, Tomaz, Cortés, Castejón y Waltinho. Valdepeñas arrancó más metido y generando más situaciones de peligro. Hubo un breve ida y vuelta, amenazó Naranjo con un disparo fuerte y Pablo Ramírez respondió con un mano a mano que se le fue demasiado cruzado. No obstante, la alta presión de los manchegos provocó el primer tanto del partido.

Un robo en salida de balón llevó la pelota a Nico Marrón en banda izquierda. El pívot de Valdepeñas se midió a Darío Gil, quien estuvo demasiado permisivo en defensa. Se giró el visitante y la cruzó abajo lejos del alcance de Chispi para el 0 a 1.

Quiso reponerse rápidamente el Jimbee y lo intentó con varias jugadas rápidas que no encontraron portería. Se precipitó el cuadro melonero y los errores se sucedieron. No estaba cómodo el Jimbee sobre la pista del Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres y se notaba. Duda movió mucho el banquillo para tratar de igualar el ritmo del encuentro, pero no lo logró hasta pasado el ecuador de la primera parte.

Aumentó el ritmo el conjunto de Duda y encontró el empate a los once minutos. Una jugada fabricada por Motta y Lucas Farias terminó en las botas de Darío Gil al borde del área rival. El Molinense no se lo pensó y le pegó de primeras en el aclarado para encontrar el palo largo con un disparo ajustado. Corrigió Darío su error en el tanto rival poniendo el 1 a 1 en el marcador.

La intensidad del juego disminuyó hacia el tramo final de la primera mitad. La tuvo Alberto para los manchegos tras regatear a Chispi, pero salvó Mellado. También probó Jimbee de jugada ensayada. Cuando todo indicaba que el partido se iría con empate al descanso, llegó el 2 a 1 de saque de esquina. Mellado recibió en la frontal y, aunque estrelló su primer intento en un defensa, el segundo lo mandó dentro de la portería tras un desvío con fortuna.

En la segunda parte, el cuadro manchego apretó en busca del empate. Tuvo mucha más posesión de balón en los primeros minutos, en los que Jimbee Cartagena se acogió a un rol contragolpeador. Así pudo marcar Waltinho sin portero, pero fue demasiado lento. Fue el tanto de Juninho el que terminó de decantar el partido a favor de los rojiblancos.

Una buena presión arriba sorprendió a Valdepeñas. Darío Gil se hizo con el balón, abrió para Juninho y este le pegó raso al palo corto. El balón entró tras tocar en el palo para hacer el 3 a 1 que supuso un punto de inflexión. Dos minutos después llegó el 4 a 1, de Motta, tras la dejada de Osamanmusa en la frontal del área, confirmando el mal momento de su rival.

Sólo un minuto después llegó el 5 a 1, de Tomaz, que enterró las esperanzas del cuadro manchego. Con portero jugador, a la desesperada y volcado sobre el campo rival, Viña Albali desprotegió su portería. Recuperó Tomaz y le pegó desde su campo para encontrar un gol con mucha precisión.

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Valdepeñas retiró su portero jugador y sumó al meta Pato al ataque con buen resultado, aunque demasiado tarde. El portero puso el 5 a 2 con un fuerte disparo que sorprendió a Chispi en el 35, pero no llegó la sangre al río. El Jimbee controló los últimos minutos y se llevó un triunfo importantísimo para buscar el título de Copa del Rey mañana domingo.