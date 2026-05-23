Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en San Pedro del PinatarJimbe CartagenaAviso de secuestro en Ronda SurFC Cartagena contra Betis DeportivoJordi ÉvoleAntiguos bares de MurciaPlanes en MurciaPróximos festivos en la Región de Murcia
instagramlinkedin

Carreras populares

El Desafío Murcia, una carrera de obstáculos de fuertes emociones

Marcos Jiménez Pastor y Ana Alemán Aledo se imponen en la segunda edición de la prueba, que se desarrolla en el entorno del río Segura

Las mejores imágens de la prueba Desafío Murcia Río

Las mejores imágens de la prueba Desafío Murcia Río

Ver galería

Las mejores imágens de la prueba Desafío Murcia Río. / Juan Carlos Caval

Dioni García

Dioni García

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Murcia vivió un gran desafío deportivo con una carrera de obstáculos organizada por la Asociación Alas y Huellas, en colaboración con Federación Murciana de Atletismo. Durante unos seis kilómetros, los participantes tuvieron que sortear veinte obstáculos, un reto solo para amantes de las fuertes emociones que se desarrolló en una jornada calurosa con salida y meta en el Jardín del Malecón y que transcurrió en ambos cauces del río Segura a su paso por la ciudad. La organización puso a prueba a los intrépidos corredores con obstáculos de todo tipo, donde se puso a prueba la fuerza, por supuesto, pero también el equilibrio, la destreza y la resistencia. Todo ello también ‘bañado’ con agua en algunas de las dificultades que se encontraron por el camino.

A nivel deportivo, en categoría Elite, Marcos Jiménez Pastor, con un tiempo de 29 minutos y 56 segundos, fue el vencedor por delante de Óscar Clemente (30:11) y Gabriel García Mas (30:22). En mujeres, Ana Alemán Aledo, del Comemillas con 38:59, se hizo con el triunfo con Renata Calvetti (46:18) en la segunda plaza.

Noticias relacionadas

En Open, Samuel Tolsada Salvador, con 31:27, se llevó el trofeo con Kevin Fernando Ochoa (32:14) en la segunda posición, y José Manuel Muñoz Ros (32:28) en la tercera. Mientras que en la clasificación femenina, Carmen Sansó Riera (39:15) subió a lo más alto del podio con María Ruiz (41:22) y Blanca Díaz Menchón (41:51) en segunda y tercera plaza, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents