Carreras populares
El Desafío Murcia, una carrera de obstáculos de fuertes emociones
Marcos Jiménez Pastor y Ana Alemán Aledo se imponen en la segunda edición de la prueba, que se desarrolla en el entorno del río Segura
Por segundo año consecutivo, la ciudad de Murcia vivió un gran desafío deportivo con una carrera de obstáculos organizada por la Asociación Alas y Huellas, en colaboración con Federación Murciana de Atletismo. Durante unos seis kilómetros, los participantes tuvieron que sortear veinte obstáculos, un reto solo para amantes de las fuertes emociones que se desarrolló en una jornada calurosa con salida y meta en el Jardín del Malecón y que transcurrió en ambos cauces del río Segura a su paso por la ciudad. La organización puso a prueba a los intrépidos corredores con obstáculos de todo tipo, donde se puso a prueba la fuerza, por supuesto, pero también el equilibrio, la destreza y la resistencia. Todo ello también ‘bañado’ con agua en algunas de las dificultades que se encontraron por el camino.
A nivel deportivo, en categoría Elite, Marcos Jiménez Pastor, con un tiempo de 29 minutos y 56 segundos, fue el vencedor por delante de Óscar Clemente (30:11) y Gabriel García Mas (30:22). En mujeres, Ana Alemán Aledo, del Comemillas con 38:59, se hizo con el triunfo con Renata Calvetti (46:18) en la segunda plaza.
En Open, Samuel Tolsada Salvador, con 31:27, se llevó el trofeo con Kevin Fernando Ochoa (32:14) en la segunda posición, y José Manuel Muñoz Ros (32:28) en la tercera. Mientras que en la clasificación femenina, Carmen Sansó Riera (39:15) subió a lo más alto del podio con María Ruiz (41:22) y Blanca Díaz Menchón (41:51) en segunda y tercera plaza, respectivamente.
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