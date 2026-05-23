Última jornada
Batalla campal en las inmediaciones de Mestalla antes del partido Valencia-Barça
Un policía nacional ha resultado herido en un brazo y han identificado a dos ultras, a quienes se han intervenido bengalas y botes de humo
Pilar Olaya
Batalla campal la que se está viviendo en las inmediaciones de Mestalla, antes del partido entre el Valencia y el FC Barcelona, que se ha saldado con un policía nacional herido y dos ultras identificados, que portaban vengalas y botes de humo. Justo en la zona de bares próximas a la Avenida Suecia, calle por la que ha llegado minutos antes el autobús del conjunto de Carlos Corberán, un nutrido grupo de aficionados, la mayoría de ellos muy jóvenes y con cánticos de simbología nazi, han empezado a lanzar botellas de bebida, sillas de las terrazas hosteleras e incluso vasos con bebida a los policías tanto de la unidad equina como los antidusturbios, que han acabado identificado a dos ultras con bengalas y botes de humo.
Los agentes han retrocedido unos metros para reagruparse hasta la llegada de refuerzos del operativo de seguridad que se encontraban en otros puntos del perímetro del campo. Una vez recuperada la formación, con los antidusturbios en primera línea y la caballería justo detrás, han iniciado la marcha para obligar a los vándalos a replegarse y dispersarse.
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