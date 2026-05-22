El Yeclano Deportivo elige entrenador para la próxima temporada

Después de una temporada marcada por la irregularidad y los problemas para lograr la salvación, el Yeclano Deportivo ya ha elegido entrenador para la próxima campaña, en la que volverá a militar en Segunda RFEF. El conjunto del Altiplano, ahora con el exfutbolista Josemi en la dirección deportiva, ha anunciado la contratación de Xavier Giménez Ortí (Valencia, 9 de enero de 1987), quien las dos últimas temporadas dirigió al Torrent, que eliminó en la 2024-2025 a La Unión en la lucha por el ascenso a Primera RFEF, y que en la recién concluida solo estuvo once jornadas en el banquillo.

Xavi Giménez fue futbolista que estuvo gran parte de su carrera deportiva en Tercera RFEF hasta que dio el salto a los banquillos con 32 años para dirigir al Paiporta. También pasó por el Requena hasta que llegó al Torrent en la temporada 2022-2023, en la que logró el ascenso a Segunda RFEF. Ahora llega a Yecla para liderar el nuevo proyecto azulgrana.