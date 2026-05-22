Sito Alonso: "Nos hemos ganado el respeto y el derecho a estar con los mejores"

Sito Alonso tiene clara la dificultad que entraña para su equipo, el UCAM Murcia CB, visitar este domingo al Casademont Zaragoza, que se está jugando la permanencia. Pese a la diferencia que existe entre ambos en la clasificación, "si nosotros no estamos al nivel necesario para afrontar el partido con la tensión con la que va a jugar el Casademont, la dureza y el empuje que va a dar su afición, seremos un rival no competitivo", ha manifestado en rueda de prensa, donde también ha dejado claro que el alero sueco Will Falk no jugará por precaución ya que aún en proceso de recuperación de la cirugía a la que fue sometido hace unos diez días. Estas han sido las declaraciones del técnico universitario.

¿Qué valoración previa haces del partido del comingo ante Casademont Zaragoza?

Es un partido de máxima dificultad. Cuando tú has estado en esa situación en la que Zaragoza se encuentra ahora, y no hace tanto tiempo de eso, sabes perfectamente las cosas que haces durante la semana para preparar ese tipo de finales que tienes que afrontar para una cosa tan importante como es salvar la categoría. Salvar la categoría no es solo a nivel deportivo, estamos hablando de una ciudad que quizá baloncestísticamente es de las más importantes que hay en España, sin ningún tipo de duda, y con una tradición impresionante tanto en baloncesto masculino como en baloncesto femenino. Cuando te ves abocado, por diferentes situaciones, a estar luchando por la permanencia, como nosotros hemos estado alguna vez, tienes un claro conocimiento de todas las cosas que necesitas hacer para ganar un partido. Si nosotros no estamos al nivel necesario para afrontar el partido con la tensión con la que va a jugar el Casademont, la dureza y el empuje que va a dar su afición, seremos un rival no competitivo. Tenemos que intentar hacer todo lo contrario, en primer lugar, por nosotros mismos, y luego por ser serios con la competición. Tenemos que intentar dar nuestro máximo nivel, y para eso hay que estar muy concentrados. Si siempre Zaragoza es una pista difícil, el domingo lo será mucho más.

Gonzalo García de Vitoria, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza / Esther Casas/ACB Photo

¿Qué ambientes esperas?

El aficionado de Zaragoza sabe perfectamente lo que necesita su equipo para salvar la categoría. No es que espere un ambiente hostil, sí de apoyo unánime a su equipo, como es normal. Tenemos que estar preparados para eso, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar en muchos campos donde el ambiente es muy difícil. Lo que tenemos que hacer nosotros es concentrarnos en focalizar de una manera absoluta nuestros objetivos, tanto del partido como en cada pequeña batalla que vamos a librar contra ellos en ataque y defensa. Hemos tenido partidos fuera de casa que hemos salido impresionantes, muy concentrados, y otros que no lo hemos hecho tanto y nos ha costado luego engancharnos, aunque al final siempre lo hacemos. Aquí, si no estamos desde el minuto uno al máximo, va a ser difícil porque lo único que puede hacer, como experiencia propia, a un equipo pensar en la situación real que está, es que la oposición del contrario sea constante durante el partido y que se llegue al final con una tensión grande del marcador. Si esto no sucede, te olvidas, porque el nivel que tiene Zaragoza como plantilla es alto nivel, solo que a veces pueden congeniar o no, y eso hace que la temporada se vaya complicando, pero la plantilla tiene jugadores a nivel individual de muchísimo talento.

¿Estará Will Falk este domingo?

En principio Will Falk no, vamos a intentar mantener un poco la calma con él. Si fuera por él, jugaría, pero creo que tenemos que guardarle un poco porque, al fin y al cabo, ha pasado por una cirugía. Hay que agradecer lo que él hace, porque el mismo lunes ya quería entrenar, pero obviamente las recomendaciones son esperar un poquito más, aunque creo que podría forzar, pero no es necesario. Creo que los demás deben dar un paso adelante porque en los dos partidos que no ha estado, sí que lo he echado en falta en algún momento en cuanto a agresividad y lucha constante en todas las acciones del partido.

Will Falk y David DeJulius, del UCAM Murcia, frente al Girona. / Juan Carlos Caval

¿Puede variar mucho un equipo que acaba de cambiar de entrenador?

Por supuesto que puede cambiar. En primer lugar, hay que ponerse en la piel del jugador. Cuando ve que el entrenador que vino avanzada la temporada, que no es un cualquiera, que ha entrenado al Zalgiris o el Real Madrid, y el jugador se da cuenta que a falta de once días para acabar la competición, ha prescindido de sus servicios, ¿qué va a hacer el jugador? Sencillo, tiene que poner ahora el máximo nivel. No es que antes no lo estuviera poniendo, es que ahora mismo la decisión que ha tomado el club les pone a ellos en una situación en la que tienen que dar un máximo nivel. Esa es una de las cosas que más peligro tiene para este partido del domingo.

¿Cómo crees que puede cambiar el Zaragoza con Olaseni y la reincorporación del Bell-Haynes?

Olaseni es un jugador de un nivel europeo muy grande, con conocimiento de las cosas que necesita hacer para poder ayudar a su equipo, no solo a nivel de anotación, también en rebote y consistencia por la experiencia que tienen de los equipos en los que ha estado. Nosotros tuvimos un enfrentamiento contra él muy duro, intenso, cuando jugaba en Darussafaka, donde nos hizo daño, sobre todo en Turquía. Es un jugador muy intenso, versátil, capaz de correr, rebotear y tiro media distancia. Les aporta muchísimas cosas, y más después de haber estado una semana más entrenando. En cuanto a Bell-Haynes, creo que es el corazón de muchas de las cosas que hace Zaragoza. Tiene un sentimiento también por haber estado más tiempo que otros jugadores, y conoce muy bien el daño que puede hacer a nivel colectivo. Si nosotros le dejamos entrar en el juego que a él le gusta, vamos a tener muchísimas dificultades para contener el ataque de Zaragoza, porque una vez que se activa él, activa todo el ramillete de jugadores exteriores e interiores que tienen de muchísimo talento. Estas cosas son muy importantes, y nosotros lo que tenemos que hacer es ser sólidos a nivel defensivo, porque fuera de casa puedes estar bien o mal en ataque, pero nunca tienes que apostar todo a estar tremendamente acertado. Lo único que te da una claridad de poder ser competitivo fuera de casa es tu defensa, y si no estamos bien ahí, no tenemos ninguna opción.

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza / Juan Carlos Caval

¿Has hecho las cuentas para saber qué necesita el equipo para ser segundo en la clasificación?

Hay varias situaciones. Ellos pueden pensar que nosotros tenemos suficiente por donde estamos, aunque yo creo que en el fondo también saben que no, pero en cuanto a nosotros, incluso ganando los dos partidos, puedes bajar puestos en la clasificación. Hay que estar súper satisfecho de lo que estamos haciendo en liga regular, pase lo que pase al final. Lo único que puede enfadarnos a nosotros es no sentirnos a gusto y no ser competitivos en estos dos últimos partidos. O sea, ofrecer otro tipo de imagen que no hemos dado hasta ahora. Eso sí que sería preocupante, pero también serviría para apretar mucho más de cara a los play off. Todo tiene su punto negativo y su punto positivo. Lo que yo creo que nosotros nos hemos ganado es el respeto de que hay que tener cuidado con nosotros en cuartos de final, porque siempre contra cualquier equipo vamos a tener una gran dificultad ya que no estamos al nivel de Tenerife, Unicaja y Barcelona en muchas cosas, pero nos hemos ganado el derecho de estar aquí. En cualquier eliminatoria va a haber que contar con nosotros, jugando con factor cancha en contra o a favor, da igual, vamos a estar ahí con mucha intención de pasar a la siguiente ronda.

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¿Cómo notas al equipo en un momento de la temporada donde ya se acumulan muchos partidos?

Se está viendo en los equipos, que se están reforzando, como Tenerife y Joventut. Todos los equipos fichan ahora para incrementar la energía cuando ya las fuerzas flaquean y mentalmente necesitas a alguien que te inspire. Nosotros fichamos por necesidad en su momento a Jaylen Hands, y quizá el poso de energía se ha disipado en este momento porque ya es como un jugador más de la plantilla, pero yo veo bien a los jugadores. Después de la derrota, que para muchas personas fue dura, contra el Baskonia por perder el average y no asegurar ya acabar entre los cuatro primeros, en el primer cuarto contra el Unicaja el equipo fue una locomotora. La energía viene dada, muchas veces, de la mentalidad. Podemos estar físicamente cansados, pero el click mental depende de cada uno. Y con lo que queda, tienes que hacer un esfuerzo brutal para seguir haciendo historia en el club al que perteneces; lo has conseguido ya, pero tienes que darle una vuelta todavía para hacerlo más y superar, si puedes y te dejan, la quinta plaza de la liga regular que conseguimos el año de su campeonato.