Real Murcia: Higinio Pérez le pide al juzgado ser el abogado de Mauricio García

Cuando te dedicas a pleitear para ganar tiempo y no juicios, como hace Higinio Pérez en el Real Murcia, lo normal es que tu vida pase prácticamente en los juzgados. Y en esas está un club grana que en los últimos años no sale de los tribunales. Un club grana que este próximo lunes tenía que acudir al Juzgado de lo Mercantil para la vista en la que Mauricio García de la Vega pide que se declare nula la ampliación de capital celebrada en diciembre de 2020 y que afecta a un capital de 903.680 euros.

Pero la cita que se iba a celebrar el lunes a las 9.30 horas y en la que el Real Murcia había pedido la comparecencia de Mauricio García de la Vega, finalmente ha quedado aplazada sin fecha, y todo por un movimiento rocambolesco de Higinio Pérez.

Porque, aunque suene disparatado, el abogado del Real Murcia también quiere ser ahora el abogado de Mauricio García de la Vega, y así lo ha solicitado en un escrito enviado en las últimas horas a los juzgados, escrito que por el momento ha paralizado la vista fijada a la espera de que el magistrado titular de la sección número 3 decida sobre la petición del letrado murciano.

¿Cómo va a solicitar Higinio Pérez ser el abogado de Mauricio García de la Vega si Mauricio García de la Vega litiga contra el Real Murcia, club al que representa jurídicamente Higinio Pérez? Aunque parezca descabellado, el responsable de los servicios jurídicos del Real Murcia sigue buscando el mínimo resquicio para conseguir dar patadas adelante y alargar al máximo los procesos judiciales. Todo con el fin de que esa derrota a la que está condenado el Real Murcia, especialmente después de la sentencia del Supremo de noviembre de 2025 -declaraba nula la ampliación de 2018-, llegue lo más tarde posible.

Higinio Pérez, abogado del Real Murcia, se dirige a los accionistas del club. / Juan Carlos Caval

Y en esta ocasión, Higinio Pérez ha acudido a los juzgados pidiendo encargarse de la defensa de Iconos Nacionales, empresa en manos de Mauricio García de la Vega y que desde 2018 pelea porque se anulen las distintas ampliaciones de capital que diluyeron su poder en el club grana -ya consiguió que el Supremo le diera la razón dejando sin validez las acciones del famoso ‘Hazlo Tuyo’.

Las contradicciones de Felipe

Aunque Felipe Moreno ha repetido públicamente varias veces que él no tiene nada que ver con Iconos Nacionales, que en 2022 se limitó a comprar el 66% del paquete accionarial que el mexicano tenía sobre el Real Murcia, pero sin formar parte de Iconos -la última vez en la Junta del pasado mes de octubre a preguntas de Julián Luna-; ahora el cordobés, a través de su abogado, defiende en los juzgados lo contrario.

En el escrito enviado al Mercantil se considera, en este caso sí, dueño del 66% de Iconos Nacionales, por lo que defiende que tiene mayoría -Mauricio posee el 33%- para decidir sobre la defensa de la mercantil, de ahí que haya pedido apartar al abogado que viene representando a García de la Vega -José Agustín Amorós- para nombrar a Higinio Pérez.

Felipe Moreno en rueda de prensa / Juan Carlos Caval

Ignorando cualquier contacto con Mauricio García de la Vega, fue hace un mes cuando Hause La Fuente envió un burofax al despacho de abogados que representa al mexicano, pero al recibir una respuesta en la que le recordaban, entre otras cosas, las cláusulas del contrato firmado en 2022 y que nunca llegó a ejecutarse al 100% al no hacer frente el ahora presidente del Real Murcia al segundo pago, el club ha acudido al Mercantil y lo ha hecho apenas unos días antes de que se celebrase la vista fijada para el lunes, lo que ha llevado a los juzgados a aplazarla a la espera de escuchar lo que dicen ambas partes sobre ese cambio de abogado.

Mauricio García de la Vega en una imagen de archivo cuando residía en Murcia. / JUAN CABALLERO

Teniendo en cuenta que según el contrato firmado en 2022, mientras que Felipe Moreno no ejecutase el pago de los dos plazos -el cordobés nunca abonó el segundo-, Mauricio García de la Vega mantendría cualquier control sobre los juicios abiertos sobre la propiedad del Real Murcia. El movimiento llevado ahora por el presidente murcianista como representante de Hause La Fuente parece más dirigido a ganar tiempo que a cambiar el guion de un juicio perdido de antemano -pocos apostarían porque el Mercantil contradiga lo dicho por el Supremo y dé validez a la ampliación de capital de 2020-.

Noticias relacionadas

Mauricio García de la Vega y Felipe Moreno en una imagen de hace unos años. / Instagram

Además, teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre Felipe Moreno se juega su futuro como administrador del Real Murcia en la vista en la que el Málaga quiere que se declare el concurso necesario, una sentencia ahora anulando la ampliación de 2020 -se engordaría la deuda en un millón más- sería una losa más que pesada a la hora de defender la solvencia de la entidad murcianista.