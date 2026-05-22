El Pabellón Prícinpe Felipe de Zaragoza, territorio de milagros del UCAM Murcia

El UCAM Murcia ha vivido varios ‘milagros’ a lo largo de sus cuarenta años de vida. Pero hay dos que tuvieron el mismo escenario, Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde el conjunto universitario se juega este domingo (12:30 horas, DAZN y Movistar) mantener la segunda plaza de la clasificación. Fueron dos encuentros épicos, donde todo estaba en contra, pero que acabaron dando un ascenso y una permanencia en momentos estratégicos para el club, donde estaba incluso en entredicho su continuidad.

SEGUIDORES DEL ZARAGOZA DESPLIEGAN UNA PANCARTA QUE PONE " NI ACB NI AGUA " / ALFAQUI

El historial de enfrentamientos con el actual Basket Zaragoza, que sustituyó al histórico CAI de los años ochenta y noventa, arrancó en 2002 en LEB. Los maños debutaron esa campaña en la segunda categoría del baloncesto español, mientras que en Murcia se vivía un momento de vacas flacas, con el club centrado en solventar una deuda importante acumulada a finales de la década de los noventa. En 2005-2006, con Polaris World en la propiedad, se construyó un potente equipo con el objetivo de recuperar la plaza en ACB. Manel Comas fue el primer entrenador, pero el club tuvo que dar un volantazo y recurrir a Manolo Hussein, quien casi con los mismos mimbres, le cambió la cara al equipo. Después de perder los dos enfrentamientos de liga regular, Murcia y Zaragoza, con Alfred Julbe en el banquillo, conjuntos se citaron en un play off por el ascenso a cinco partidos en medio de una lucha política entre Aragón y Murcia por el trasvase del Ebro. El gran favorito era el CAI que, además, tenía el factor cancha a favor.

Celebración del ascenso en Zaragoza con Xavi Sánchez felicitando a Borja Larragán / ALFAQUI

Pero la plantilla murciana ganó el primer encuentro a domicilio y llegó al Palacio con la oportunidad de resolver el ascenso. Ganó el tercero y en el cuarto, con un final polémico y con incidentes provocados por algunos jugadores del conjunto maño, especialmente Luc-Arthur Vebobe, quien se subió a la mesa de anotadores para celebrar el triunfo, los aragoneses lograron llevarse de nuevo la eliminatoria a su terreno.

Todos los enfrentamientos entre el actual Zaragoza y el UCAM Murcia 2002-2003 (LEB) BASKET CAI ZARAGOZA - C.B. ETOSA MURCIA71-64 C.B. ETOSA MURCIA - BASKET CAI ZARAGOZA94-79 2004-2005 (LEB) BASKET CAI ZARAGOZA - POLARIS WORLD CB MURCIA68-78 POLARIS WORLD CB MURCIA - BASKET CAI ZARAGOZA73-66 2005-2006 (LEB) POLARIS WORLD CB MURCIA - BASKET CAI ZARAGOZA71-77 BASKET CAI ZARAGOZA - POLARIS WORLD CB MURCIA87-73 Play off de ascenso BASKET CAI ZARAGOZA - POLARIS WORLD CB MURCIA74-85 BASKET CAI ZARAGOZA - POLARIS WORLD CB MURCIA85-73 POLARIS WORLD CB MURCIA - BASKET CAI ZARAGOZA71-66 POLARIS WORLD CB MURCIA - BASKET CAI ZARAGOZA73-76 BASKET CAI ZARAGOZA - POLARIS WORLD CB MURCIA90-99 2008-2009 ACB (ACB) CB Murcia - CAI Zaragoza91-82 CAI Zaragoza - CB Murcia59-60 2011-2012 (ACB) CAI Zaragoza - UCAM Murcia CB67-59 UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza76-62 2012-2013 (ACB) UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza77-75 CAI Zaragoza - UCAM Murcia CB108-74 2013-2014 (ACB) CAI Zaragoza - UCAM Murcia CB103-67 UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza90-82 2014-2015 (ACB) CAI Zaragoza - UCAM Murcia CB82-63 UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza71-75 2015-2016 (ACB) CAI Zaragoza - UCAM Murcia CB84-64 UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza110-102 2016-2017 (ACB) Tecnyconta Zaragoza - UCAM Murcia CB95-77 UCAM Murcia CB - Tecnyconta Zaragoza88-80 2017-2018 (ACB) Tecnyconta Zaragoza - UCAM Murcia CB73-77 UCAM Murcia CB - Tecnyconta Zaragoza84-73 2018-2019 (ACB) Tecnyconta Zaragoza - UCAM Murcia CB88-68 UCAM Murcia CB - Tecnyconta Zaragoza116-94 2019-2020 (ACB) UCAM Murcia CB - Casademont Zaragoza89-73 Casademont Zaragoza - UCAM Murcia CB80-70 2020-2021 (ACB) Casademont Zaragoza - UCAM Murcia CB98-86 UCAM Murcia CB - Casademont Zaragoza91-68 2021-2022 (ACB) Casademont Zaragoza - UCAM Murcia91-78 UCAM Murcia - Casademont Zaragoza72-77 2022-2023 (ACB) Casademont Zaragoza - UCAM Murcia64-81 UCAM Murcia - Casademont Zaragoza79-74 2023-2024 (ACB) Casademont Zaragoza - UCAM Murcia82-76 UCAM Murcia - Casademont Zaragoza82-77 2024-2025 (ACB) UCAM Murcia - Casademont Zaragoza88-74 Casademont Zaragoza - UCAM Murcia79-88 2025-2026 (ACB) UCAM Murcia - Casademont Zaragoza90-84

Y con todo en contra, una pancarta de ‘Ni agua ni ACB’, y un Príncipe Felipe lleno, el Polaris World se impuso en la prórroga (90-99) a un rival en el que jugaba José Ángel Antelo y que tuvo a Matías Lescano a su máximo anotador con 33 puntos. En los de Hussein, con cinco jugadores en dobles dígitos, el pívot Rick Hughes (24 puntos y 12 rebotes) y el alero Howard Brown (16 y 10 rebotes), lideraron el ascenso en una plantilla donde también estaban Juanjo Triguero, Pedro Robles, Ryan Humphrey, Xavi Sánchez, Pedro Salva, Borja Larragán y Sergio Pérez Anagnostou.

Aficionados celebrando en La Redonda el ascenso / JOAQUIN CLARES

Segundo momento

En la temporada 2008-2009, el CB Murcia se había quedado sin patrocinador. Construyó una plantilla con los mimbres muy justos por culpa de importantes problemas económicos. Polaris World, una empresa que poco después dio en quiebra, dejó de dirigir la SAD. Los impagos de las nóminas se acumularon y el equipo llegó a la última jornada con la necesidad de ganar en Zaragoza para salvarse. El lunes anterior al partido, el base titular, Chris Thomas, se declaró en rebeldía y anunció que no jugaría. La dirección del juego, por tanto, quedó en manos de un murciano, José Antonio Marco Gaona. El de Abanilla jugó ese día más de 38 minutos y anotó 11 puntos. Taqwa Piñero (15) y Lamont Barnes (13), que se vio obligado a estar los 40 minutos en pista, fueron los artífices de un triunfo por 59-60 que salvó a los murcianistas.

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Celebración de la salvación / ALFAQUI

Pero después de ese triunfo en Zaragoza, el verano fue movido. Precisamente desde la capital maña llegó una oferta para hacerse con la plaza en ACB del club. Pero la aparición de los hermanos Carabante, José Ramón y Luis, que llegaron acompañados por Alejandro Gómez, comenzó a cambiar la historia. De hecho, el equipo universitario, diecisiete años después, en el mismo escenario no se jugará ni un ascenso ni una permanencia, sino gran parte de las posibilidades de acabar segundo la liga regular.