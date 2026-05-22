La medular, única incógnita del FC Cartagena en el duelo decisivo

El Fútbol Club Cartagena afronta esta mañana su último y definitivo entrenamiento previo al decisivo partido de mañana a las 18:30 horas (televisado por La 7) en el Cartagonova ante el Betis Deportivo; sin duda, el encuentro más importante y trascendental de todo el curso. Tras la sesión preparatoria sobre el césped, el técnico Íñigo Vélez atenderá a los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa para poner al día la situación real del equipo, tanto en el plano físico como en el psicológico. Es el último capítulo de la liga regular, pero el conjunto albinegro confía ciegamente, con el respaldo de su fiel masa social, en que este duelo no sea el último servicio de este curso.

La ecuación para prolongar la presente campaña y soñar en grande es bastante sencilla en lo matemático, aunque no es tan fácil que se dé sobre el terreno de juego debido a la dificultad de ambos choques: el Cartagena necesita ganarle obligatoriamente al rocoso filial bético, que se juega la salvación, en su feudo y esperar que el Ibiza le eche una mano en Barcelona, puntuando en su correspondiente choque ante el Europa. Si ese doble condicionante de la jornada se cumple de forma positiva, el Fútbol Club Cartagena sellará de manera matemática su ansiado billete para el playoff de ascenso, el gran objetivo estratégico, institucional y deportivo marcado en rojo por el club de la ciudad portuaria desde el pasado verano.

La enfermería aclara el once

A pesar de la tremenda trascendencia de la cita de este fin de semana, el cuerpo técnico ha tenido que convivir a duras penas durante toda la semana con el rompecabezas de las lesiones, una circunstancia médica que, paradójicamente, ha terminado por clarificar el once titular en casi todas sus líneas. Las importantes bajas de hombres clave como Aridane en el centro de la zaga y de Chiki en el puesto de delantero centro —ambos descartados definitivamente por lesión— reducían notablemente el margen de maniobra de Íñigo Vélez. En la retaguardia, las ausencias forzadas de Nil Jiménez en el lateral zurdo y el citado Aridane, unidas a las molestias físicas que arrastra Marc Jurado, dejan una línea defensiva definida y sin muchas alternativas.

En la parcela puramente ofensiva del esquema albinegro ocurre algo muy similar. La baja obligada de Chiki abre el debate en la punta de ataque entre la veteranía contrastada de Alfredo Ortuño, pero su falta de gol en este curso, y la juventud y frescura de Kevin Sánchez, que tampoco ha encontrado puerta este curso con facilidad. La necesidad imperiosa de sumar los tres valiosos puntos en juego y el innegable peso específico de los galones apuntan a que Vélez apostará por el camino de la experiencia del veterano delantero yeclano en el área rival, evitando de este modo cualquier tipo de probaturas o experimentos de última hora en el día más crítico y determinante de todo el año. Si no quiere tocar en exceso, mantendrá el sistema con el ‘9’ referencia.

Alternativas en el medio

Donde realmente se concentran las dudas del preparador vasco, precisamente porque cuenta con más alternativas de totales garantías, es en el centro del campo. La gran noticia positiva de la semana en la ciudad portuaria es que Jean Jules ha podido entrenar con total normalidad con el grupo tras superar sus dolencias musculares. El pivote camerunés está recuperado, se apunta con fuerza a este último partido y estará al cien por cien disponible para el técnico. A su regreso se suma de inmediato el de Álex Fidalgo, quien tras cumplir sus exigidos dos partidos de sanción federativa vuelve a estar completamente limpio y con el depósito de energía cargado para la batalla.

Por si todo esto fuera poco, Pablo Larrea, que encendió todas las alarmas de la afición al retirarse con evidentes problemas físicos en el último encuentro disputado, está ya en perfectas condiciones y formará parte de la convocatoria definitiva. Con este panorama tan positivo, y teniendo en cuenta que el argentino Pablo de Blasis es el futbolista con más minutos acumulados en las piernas y el auténtico termómetro del equipo en este tramo final, Íñigo Vélez tendrá que elegir minuciosamente a dos o tres piezas de este gran arsenal para llevar la manija del choque. Es el único rompecabezas real para un once que, por lo demás, los aficionados locales ya recitarán de memoria.

Si todo marcha según lo previsto en el crucial ensayo táctico de esta mañana, se espera un equipo titular de garantías con Lucho García bajo palos, escoltado firmemente en los laterales por Nacho Martínez y Dani Perejón. El eje de la defensa será para la pareja inédita formada por Imanol Baz y Eneko Ebro. En la medular, De Blasis se perfila como el faro inamovible de la distribución, probablemente acompañado por la frescura y el despliegue de Fidalgo para dotar de un mayor dinamismo a la circulación de balón. En la zona de tres cuartos, Luismi Redondo y Yannis Rahmani son fijos, mientras que la banda izquierda podría ser para un incisivo Kevin Sánchez, dejando finalmente al yeclano Alfredo Ortuño como la gran referencia ofensiva de nueve.

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Tras el último entrenamiento programado para esta mañana se despejarán por completo los pequeños matices tácticos de la pizarra, pero las sensaciones generales en todo el entorno albinegro son nítidas y positivas: el once está prácticamente perfilado en su totalidad e Íñigo Vélez no va a realizar ningún experimento extraño ni revolucionario en una cita de este calibre. El Cartagena saldrá al césped con sus mejores hombres disponibles, con las ideas claras y con la firme convicción de que el ambiente del Cartagonova debe dictar una sentencia favorable hacia el complicado camino del ansiado play off.