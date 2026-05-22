El Jimbee Cartagena se juega la Copa del Rey: dónde ver y a qué hora las semifinales

El Jimbee Cartagena abre este sábado la Final Four de Cáceres ante un combativo Viña Albali Valdepeñas. Será una jornada de alto voltaje competitivo, pero irremediablemente marcada por los contratiempos de última hora y el peso de la responsabilidad en un vestuario que busca su segundo título del año.

Llegó una vez más el día D y la hora H para el fútbol sala de la trimilenaria. El Pabellón Multiusos de Cáceres se convierte desde hoy en el epicentro de los sueños rojiblancos con la disputa de la primera semifinal de la Copa del Rey. El Jimbee Cartagena saltará al parqué extremeño con una obsesión entre ceja y ceja: doblegar al Valdepeñas y sellar su billete para la gran final de mañana. No es un torneo cualquiera; es el asalto definitivo a un trofeo que históricamente se le ha atragantado.

Sin embargo, el camino hacia Cáceres no ha estado exento de sobresaltos en lo que ha sido una semana ciertamente convulsa para los hombres de Duda. Cuando todo parecía indicar que el recién fichado Di Fanti se estrenaría bajo palos para mitigar la dolorosa baja por lesión de larga duración de Chemi, la burocracia internacional se interpuso en los planes cartageneros. El guardameta brasileño no ha recibido a tiempo el tránsfer y no ha podido acompañar a sus nuevos compañeros en la expedición oficial.

Todas las imágenes del Jimbee Cartagena contra el Valdepeñas / Iván Urquizar

Este revés administrativo de última hora deja toda la responsabilidad de la portería en manos de un hombre de la casa: Chispi. El guardameta cartagenero, único portero disponible de la primera plantilla, estará escoltado en el banquillo por el juvenil Fernando Toro. Un reto más para Chispi, que tendrá la oportunidad de nuevo de demostrar que está a la altura, como ya hizo en el partido por el tercer puesto de la Champions, defendiendo el escudo de su tierra en una cita donde los errores se pagan extremadamente caros.

Frente a las turbulencias en la portería, el vestuario rojiblanco sonríe gracias a una excelente noticia médica: la recuperación total de Motta. El talentoso jugador regresa en el momento justo para aportar pólvora y desborde a un Jimbee que ha firmado una temporada doméstica bastante irregular. La cuarta plaza cosechada en la fase regular de la Liga evidenció las severas dificultades del equipo para sumar puntos fuera de Cartagena. A ello se sumó el amargo sabor de boca de la Champions League, donde el muro de las semifinales resultó infranqueable en la Final Four, y una gris actuación en la Copa de España que no dejó satisfecho a nadie. Pero la temporada tiene dos caras, y en el lado brillante reluce con fuerza la Supercopa de España conquistada hace unos meses. Cáceres es la oportunidad perfecta para redimir los pecados y alzar el segundo entorchado del año.

Chispi, portero del Jimbee Cartagena, es felicitado por sus compañeros tras conquistar el tercer puesto / UFEA

A priori, el Jimbee Cartagena asume la condición de favorito en esta primera semifinal, pero el cuerpo técnico liderado por Duda sabe perfectamente que los pronósticos no ganan partidos en el formato del KO. La clave del encuentro pasará por hacer valer el factor experiencia. El cuadro cartagenero atesora un bagaje en citas de máxima presión superior al de un Valdepeñas que se presenta con un bloque combativo, pero mucho menos habituado a disputar las rondas finales.

Para imponer esa jerarquía sobre el parqué, el Jimbee deberá activar la indiscutible calidad individual de sus principales espadas. La imaginación y el desborde de Cortés, la clarividencia de Waltinho en los metros finales, y el poderío físico y realizador de Pablo Ramírez en el juego de pívot, deben ser, entre otros, los argumentos que terminen por destrozar el entramado defensivo de la escuadra manchega.

Noticias relacionadas

Dónde ver el partido y a qué hora

El encuentro será el que abrirá el torneo a las doce de la mañana. Se podrá ver en directo a través de Teledeporte y seguir el desarrollo del mismo en la web de La Opinión. A las 16:00 horas se disputará la segunda semifinal entre el Barça y el Jaén Paraíso Interior, un duelo de gigantes del que saldría el rival dominical de los cartageneros. Si el Jimbee supera la peligrosa trampa del Valdepeñas, la final decisiva les esperará el domingo, a las cuatro de la tarde y con las cámaras de Teledeporte como testigos. Cáceres espera un campeón.