Íñigo Vélez: "Estoy convencido de que vamos a entrar en play off"

Después del entrenamiento matutino de este viernes, último de la semana, el entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el último encuentro de liga regular en el que su equipo se juega acceder al play off de ascenso. "Tenemos la ilusión de ganar el partido y confiar en que salgan las cosas", ha comentado en primera instancia.

"Tenemos un sabor agridulce por lo que pasó en Ibiza, pero es de valorar que lleguemos en esta situación a la última jornada", ha expresado. El técnico ha admitido que "no entramos bien al partido y desaprovechamos la oportunidad de depender de nosotros mismos", pero eso no le resta positivismo al entrenador cartagenerista de cara al partido frente al Betis Deportivo de este sábado (18.30 horas).

"Ellos luchan por salir de abajo y nosotros por entrar arriba. Será un partido complicado, pero sólo pienso en ganar en último partido de liga regular. Espero que no sea el último en casa", ha manifestado. "Tenemos que hacer un buen partido y tenemos que ganar a uno de los mejores equipos en las últimas jornadas", ha añadido Íñigo Vélez.

El técnico vitoriano sabe que la mitad de sus opciones está en el partido entre el Europa y el Ibiza. "El Ibiza tiene grandes jugadores y seguro que quieren ganar", ha dicho. No obstante, ha evitado mirar a otros campos. "No está en nuestra mano. No pienso en los demás", ha reiterado. Centra sus esfuerzos en el estudio del filial bético, que llega enrachado al Cartagonova. "El ritmo de los chavales siempre es muy alto. Los filiales van de menos a más en la liga y hay muchos cambios de jugadores", ha expresado.

Además, Vélez ha dejado claro que tampoco piensa más allá del sábado en cuanto a su futuro. "No pienso en ello para nada. Estoy convencido de que vamos a entrar en play off. Quiero ganar en el Cartagonova y confío en que salgan las cosas. Lo que se tenga que hablar se hablará después del Betis Deportivo, pero no quiero enfocarme en nada más", ha zanjado. "Quiero alejar este tema cinco semanas más", ha añadido.

Sobre las bajas, Vélez ha confirmado que tiene a toda su plantilla disponible a excepción de Chiki, Aridane y Nil Jiménez, que se une a los lesionados. "El resto (Jean Jules, Rubén Serrano y Marc Jurado incluidos) ha entrenado normal y con posibilidad de jugar de inicio", ha desvelado.

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Por último, el técnico ha mandado un mensaje a la afición. "En casa hemos tenido un plus con nuestra afición. Quiero que estén orgullosos de su equipo. Ha sido un año extraño en muchas cosas, pero llegamos aquí con ilusión y confianza", ha concluido el entrenador del FC Cartagena.