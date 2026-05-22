Curro Torres: "Cuando te pones la camiseta del Real Murcia hay que competir al cien por cien"

El Real Murcia está a dos días de finalizar su horrible curso 2025-26 y, en la previa del último encuentro, frente a un Eldense ya ascendido, Curro Torres ha atendido a los medios de comunicación. El entrenador del cuadro grana ha comparecido en la sala de prensa de la Nueva Condomina para analizar un choque sin nada en juego en la que sólo queda salvar el honor. "Tenemos que tratar de conseguir los tres puntos y competir al máximo. Cuando te pones la camiseta del Real Murcia tienes que salir a competir siempre al cien por cien", ha comentado.

Los murcianistas se chocan de frente con su realidad contra un equipo que sí ha logrado su objetivo. "Sabemos que la temporada no ha sido la esperada, pero también debemos devolverle a la afición el apoyo que nos ha dado durante todo el año", ha dicho el técnico. "No es lo mismo terminar con 49 que con 52 puntos. Queremos ofrecer la mejor imagen posible delante de nuestra gente", ha añadido.

Es lo único que le queda a un Real Murcia que comenzó la temporada con la vista en el play off, que cayó con Etxeberría, se recuperó con Colunga y ha terminado salvando los muebles con Curro Torres. "Tengo la sensación de haber encontrado una plantilla que entrena muy bien y que en el día a día lo pone todo muy fácil. Creo que el equipo ha mostrado en muchos partidos un nivel muy bueno, pero no hemos conseguido traducirlo en los resultados", ha afirmado el entrenador en su resumen de su paso por el banquillo grana.

En una jornada con aroma de despedidas, el técnico no aclaró su futuro. "Tengo la conciencia muy tranquila por el trabajo realizado. Me llevo muy bien con Manolo Sánchez Breis tanto en lo personal como en lo profesional, pero ahora será el club quien tenga que decidir", ha dicho. No obstante, por sus palabras se puede intuir que no se ve dentro del proyecto del año que viene. "El club está en muy buenas manos y no tengo ninguna duda de que se va a construir un equipo competitivo y preparado para luchar con los mejores de la categoría", ha expresado.

Adiós a Pedro León

Además de intentar terminar el curso con buen sabor de boca, el Real Murcia se despide de Pedro León, quien se retira del fútbol. "Queremos ofrecerle un gran partido y acabar la temporada con una victoria para que tenga la mejor sensación posible en su último día como futbolista", ha asegurado. "Desde que llegué aquí ha sido alguien muy cercano, que me ha ayudado muchísimo y que siempre ha puesto al equipo por delante de cualquier interés personal", ha expresado a modo individual.

"La trayectoria de Pedro habla por sí sola. Más allá del futbolista, para mí lo más importante es la persona", ha afirmado un Curro Torres que también valora el trabajo en equipo del futbolista muleño. "Ha dejado de lado su ego personal para ponerse a disposición del equipo en todo momento".

El entrenador se ha adelantado a los acontecimientos y ha despedido también a Alberto González en un deslíz de su once del domingo. "Lo dejo en interrogante, porque no lo sé, pero intentaremos ofrecerle también la mejor de las despedidas", ha desvelado.

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Para concluir su rueda de prensa, Curro Torres ha valorado el trabajo de cantera en el club murciano. "Hemos acabado con tres chicos del filial y otros tantos han ayudado durante la temporada. Soy muy pro de la gente joven, pero también de los jugadores con experiencia y hambre. En un futuro, espero que se siga apostando por la gente joven", ha finalizado el entrenador del Real Murcia.